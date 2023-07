เครือ รพ.พญาไท-เปาโล เปิดตัว Fit Coin เหรียญสุขภาพแห่งแรกในไทย

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล เปิดตัวเหรียญสุขภาพ “Fit Coin” สะสมแต้มสุขภาพ แห่งแรกในไทย บนแอปพลิเคชั่น “Health Up” เปิดมิติใหม่ในตลาด Health Tech

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาดเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายจนมาถึงปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่าลูกค้าที่เข้ามารับบริการในเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลทั้ง 11 สาขา มีแนวโน้มเข้ามาใช้บริการในเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น

ทางเครือโรงพยาบาลฯ จึงได้มีการออกแบบแพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุดเครือโรงพยาบาลฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา สร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกแบบเหรียญสุขภาพ Fit Coin บนแอปพลิเคชั่น Health Up เพื่อตอกย้ำภาพแบรนด์พญาไทและเปาโล ในความเป็น Health Companion

ซึ่งการเปิดตัวเหรียญสุขภาพ Fit Coin ถือเป็นการนำร่องยกระดับนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ถูกออกแบบมาให้ทุกการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยการสะสมแต้มสุขภาพแห่งแรกในไทย ที่จะมาเปิดมิติใหม่ในตลาด Health Tech ผ่านบน Health Up Application ของเครือโรงพยาบาลฯ

โดยลูกค้าสามารถกดสะสมแต้มสุขภาพได้ในทุก ๆ การใช้จ่ายในโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล อาทิ 50 บาท เท่ากับ 1 เหรียญสุขภาพ และสามารถนำเหรียญสุขภาพมาแลกเปลี่ยนเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ ส่วนลด หรือแลกเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ดูแลสุขภาพได้อีกด้วย

ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งต่อเหรียญให้มูลนิธิ One Love เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยยากไร้ ผ่านบน Health Up Application ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ สำหรับโปรแกรมสุขภาพที่สามารถนำเหรียญมาแลกเปลี่ยนได้บน Health Up Application จะมีทั้ง โปรแกรม All You Can Fits สำหรับตรวจความสมดุลและสมรรถภาพร่างกายรายบุคคล และโปรแกรม All You Can Shine เป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพที่เจาะลึกลงไประดับ DNA ช่วยในการวางแผนสุขภาพอนาคตด้วยเวชศาสตร์ป้องกัน

นอกจากนี้ยังมีอีกโปรแกรมที่น่าสนใจ คือ All You Can Check เป็นโปรแกรมสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ ได้กระแสตอบรับจากผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี

โดยทางโรงพยาบาลคาดว่าจะเตรียมปล่อยออกมาช่วงปลายปีนี้ ซึ่งความพิเศษของโปรแกรมนี้ นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้ผู้รักสุขภาพในทุกไลฟ์สไตล์ได้ดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน ลูกค้าสามารถตรวจซ้ำได้ตลอดปี เป็นการเปลี่ยนแนวคิดของคนไทยในเรื่องการดูแลสุขภาพ

และนอกเหนือจากโปรแกรมสุขภาพต่าง ๆ แล้วในอนาคตเครือ รพ.พญาไท-เปาโล ก็มีแพลนที่จะพาร์ตเนอร์กับบริษัทต่าง ๆ ที่มีสินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หรือกลุ่ม wellness โดยจะเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์ เข้ามาวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มของ รพ. เป็นต้น

นายศุภกร กล่าวทิ้งท้ายว่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหรียญสุขภาพ Fit Coin จะได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้คนไทยเข้าถึงการดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ นายศุภกรกล่าวทิ้งท้าย