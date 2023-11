ยามาฮ่า อวดโฉม PG-1 รถครอบครัวสไตล์ใหม่ที่แรกของโลก

ยามาฮ่าเปิดบูธ YAMAHA REV UP FOR YOUR STYLE เปิดตัว ALL NEW PG-1 รถครอบครัวสไตล์ใหม่ที่แรกของโลก จัดเต็มโปรโมชันเด็ดส่งท้ายปีทั้งสแตนดาร์ดไบค์ และบิ๊กไบก์ ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เขย่าตลาดรถจักรยานยนต์ไทยไตยมาส 4 ส่งท้ายปี จัดทัพใหญ่เข้าร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โป พร้อมเปิดรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ALL NEW YAMAHA PG-1 (ออลนิว ยามาฮ่า พีจี-วัน) Live Playful Ride พร้อมกับโปรโมชั่น EARLY BIRD CAMPAIGN สุดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเพียงสั่งจองรถ ALL NEW YAMAHA PG-1 ผ่านทางเว็บไซต์: http://bit.ly/PG1EarlyBird ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 66 จนถึง 11 ธ.ค. 66 เพียง 5,000 บาท

นอกจากนี้ยังเลือกรับชุดแต่ง Accessories Box Set มีให้เลือก 2 สไตล์ได้แก่ Wanderlust Camper Box Set สำหรับกลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์ Outdoor หรือ Naughty Tracker Box Set สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสายลุย ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณ มูลค่า 10,000 บาท จำกัด 100 สิทธิ์

พร้อมกันนี้ยามาฮ่ายังยกโปรโมชันสุดพิเศษ สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี ดังนี้

YAMAHA WR155R รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท พร้อมหมวกกันน็อก WR

YAMAHA XSR155 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 8,000 บาท พร้อมหมวกกันน็อก XSR

YAMAHA MT-15 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 8,000 บาท พร้อมหมวกกันน็อก MT

YAMAHA R15 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 8,000 บาท พร้อมหมวกกันน็อก R-Series

YAMAHA AEROX รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท พร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท

YAMAHA XMAX รับฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท

YAMAHA NMAX รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท พร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท

YAMAHA FAZZIO รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท พร้อม Gift set Fazzio คู่หูสุดเฟี้ยว ของคนวัยฟาซ พร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท

YAMAHA Grand Filano Hybrid รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท พร้อมหมวกกันน็อก Grand Filano Hybrid และกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า 1,000 บาท

YAMAHA FINN รับฟรี ตะกร้าหน้ารถ กันลาย หมวกกันน็อกฟินน์ พร้อมบัตร Lotus มูลค่า 500 บาท (จำนวนจำกัด)

โปรโมชันพิเศษเมื่อซื้อรถจักยานยนต์ยามาฮ่า Big Bike

YAMAHA YZF-R7 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 41,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1

YAMAHA MT-09 SP รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 65,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1

YAMAHA MT-09 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 88,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1

YAMAHA MT-07 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 40,500 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1

YAMAHA Tracer9 GT+ รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1

YAMAHA Tracer9 GT รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 55,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1

YAMAHA Tenere700 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1

YAMAHA XSR900 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 47,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1

YAMAHA TMAX รับฟรี ประกันภัยชั้น 1

YAMAHA TMAX Tech Max รับฟรี ประกันภัยชั้น 1

YAMAHA SR400 รับฟรี Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

โปรโมชันพิเศษ สำหรับเครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ YAMALUBE

ผลิตภัณฑ์ยามาลู้ป ลด 10% ทุกรายการ

หมวกกันน็อก ลดสูงสุดถึง 20%

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ยามาฮ่า ลดสูงสุดถึง 20%

