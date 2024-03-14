ดูที่นี่แบรนด์ไหนได้รางวัล “คาร์ออฟเดอะเยียร์” จากค่ายกรังด์ปรีซ์

ค่ายรถยนต์-จักรยานยนต์ ขึ้นเวทีรับรางวัล “คาร์แอนด์ไบก์ออฟเดอะเยียร์” พรึบ
วันที่ 14 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานประกาศรางวั
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ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่
สำหรับค่ายรถที่ได้รับรางวัล อาทิ โตโยต้า และเลกซัส กวาดถึง 15 รางวัล
- 1. BEST SELLING BRAND
- 2. BEST EXPORT BRAND
- 3. YARIS ATIV BEST SEDAN UNDER 1,300 c.c.
- 4. YARIS HATCHBACK BEST HATCHBACK UNDER 1,300 c.c.
- 5. YARIS CROSS BEST HYBRID SUV UNDER 1,500 c.c.
- 6. COROLLA CROSS GR SPORT BEST HYBRID SUV UNDER 1,800 c.c.
- 7. CAMRY PREMIUM BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 c.c.
- 8. CAMRY 2.5 HEV Premium BEST MID-SIZE HYBRID SEDAN UNDER 2,500 c.c.
- 9. HILUX REVO Standard cab 4×2 2.8 Entry BEST 2WD PICKUP UNDER 3,200 c.c.
- 10. HILUX REVO 2.8 ROCCO BEST 4WD PICKUP UNDER 2,800 c.c.
- 11. HILUX REVO BEST FUEL ECONOMY PICKUP UNDER 3,500 c.c.
- 12. FORTUNER GR SPORT BEST DIESEL 4WD PPV UNDER 3,200 c.c.
- 13. HILUX CHAMP THE BEST INN0VATION PICKUP
- 14. LEXUS RX 500h F Sport BEST HYBRID SUV UNDER 2,500 c.c.
- 15. LEXUS LM 350h 4-seater BEST HYBRID LUXURY MPV
อีซูซุ กวาด 9 รางวัล
- รถปิกอัพขับเคลื่อน 2 ล้อยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,000 ซีซี :New! Isuzu D-Max
- รถปิกอัพยอดนิยม :New! Isuzu D-Max
- รถปิกอัพประหยัดน้ำมั
นยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,500 ซีซี : New! Isuzu D-Max
- รถปิกอัพที่มีเทคโนโลยีล้ำ
สมัยและระบบความปลอดภัยสูงสุด :New! Isuzu D-Max
- รถปิกอัพขับเคลื่อน 4 ล้อยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 3,200 ซีซี :New! Isuzu V-Cross 4×4
- รถปิกอัพตอนเดียวขับเคลื่
อน 4 ล้อ บรรทุกหนักยอดเยี่ยม :New! Isuzu D-Max Spark 4×4”
- รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ขั
บเคลื่อน 2 ล้อ ดีเซลยอดเยี่ยมต่ำ กว่า3,200 ซีซี :The New MU-X
- รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่
มีเทคโนโลยีล้ำสมั ยและระบบความปลอดภัยสูงสุด :The New MU-X
- รางวัลโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่
ยมแห่งปี :โครงการ “อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต”
นิสสัน กวาด 3 รางวัล
- นิสสัน อัลเมร่า รุ่น VL Best Sedan Under 1,000 cc
- นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ร Best Hybrid SUV Under 1,200 cc
- นิสสัน นาวารา PRO-2X 7AT Best High-lift Pickup Under 2,500 cc
ฮอนด้า 4 รางวัล
- ซิตี้ รุ่น e:HEV RS Best Hybrid Eco Sedan under 1,500 c.c.
- ซีวิค รุ่น e:HEV RS Best Hybrid Sedan under 2,000 c.c.
- แอคคอร์ด อี:เอชอีวี รุ่น e:HEV RS Best Mid-size Hybrid Sedan under 2,000 c.c.
- ซีอาร์-วี รุ่น e:HEV RS Best Mid-size Hybrid SUV
BYD 3 รางวัล
- BYD ATTO 3 BEST EV SUV FWD
- BYD DOLPHIN BEST EV HATCHBACK FWD
- BYD SEAL BEST EV PERFORMANCE AWD
เกรทวอลล์มอเตอร์ 2 รางวัล
- ORA 07 รุ่น Long Range BEST EV SEDAN
- GWM TANK 300 HEV BEST HYBRID 4×4 OFFROAD
ฟอร์ด 3 รางวัล
- ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เบนซิน 3.0 ลิตร V6 BEST 4WD PETROL PICKUP
- ฟอร์ด เรนเจอร์ สตอร์มแทรค BEST HIGH-LIFT PICKUP UNDER 2,000 c.c.
- ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไวลด์แทรค BEST DIESEL 4WD PPV UNDER 2,000 c.c.
มาเซราติ 1 รางวัล
- Maserati Grecale Best Compact Luxury SUV
มาสเตอร์ คาร์เรนท์
- รถเช่ายอดเยี่
ยม BEST CAR RENTAL & SERVICES
เปอโยต์-จี๊ป 4 รางวัล
- 2008 BEST PETROL SUV UNDER 1,200 c.c
- 5008 BEST PETROL SUV UNDER 1,600 c.c.
- จี๊ป แรงเลอร์ รูบิคอน 4 ประตู Best 4×4 OFFROAD
ยามาฮ่า 10 รางวัล
- YAMAHA THE INNOVATOR OF FASHION AUTOMATIC
- Best Family Sport: YAMAHA Exciter
- Best Naked Under 250 cc.: YAMAHA MT-15
- Best Modern Classic Under 250 cc.: YAMAHA XSR155
- Best Sport Over 250 cc. :YAMAHA YZF-R3
- Best Automatic Sport :YAMAHA XMAX Connected
- Best Scooter Middle Weight :YAMAHA TMAX Tech Max
- The Automatic Best Value: YAMAHA NMAX Connected
- The Automatic Trendy Design: YAMAHA Fazzio Hybrid
- The Most Popular Automatic :YAMAHA Grand Filano Hybrid