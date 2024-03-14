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ดูที่นี่แบรนด์ไหนได้รางวัล “คาร์ออฟเดอะเยียร์” จากค่ายกรังด์ปรีซ์

ค่ายรถยนต์-จักรยานยนต์ ขึ้นเวทีรับรางวัล “คาร์แอนด์ไบก์ออฟเดอะเยียร์” พรึบ 

วันที่ 14 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานประกาศรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี “CAR & BIKE OF THE YEAR 2024” โดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567   ห้อง เดอะ รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงาน CAR & BIKE OF THE YEAR 2024

สำหรับค่ายรถที่ได้รับรางวัล อาทิ โตโยต้า และเลกซัส กวาดถึง 15 รางวัล
  • 1.  BEST SELLING BRAND
  • 2.  BEST EXPORT BRAND
  • 3.  YARIS ATIV   BEST SEDAN UNDER 1,300 c.c.
  • 4. YARIS HATCHBACK  BEST HATCHBACK UNDER 1,300 c.c.
  • 5.  YARIS CROSS   BEST HYBRID SUV UNDER 1,500 c.c.
  • 6.  COROLLA CROSS GR SPORT   BEST HYBRID SUV UNDER 1,800 c.c.
  • 7.  CAMRY PREMIUM  BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 c.c.
  • 8.  CAMRY 2.5 HEV Premium BEST MID-SIZE HYBRID SEDAN UNDER 2,500 c.c.
  • 9.  HILUX REVO Standard cab 4×2 2.8 Entry   BEST 2WD PICKUP UNDER 3,200 c.c.
  • 10. HILUX REVO 2.8 ROCCO BEST 4WD PICKUP UNDER 2,800 c.c.
  • 11. HILUX REVO  BEST FUEL ECONOMY PICKUP UNDER 3,500 c.c.
  • 12.  FORTUNER GR SPORT BEST DIESEL 4WD PPV UNDER 3,200 c.c.
  • 13. HILUX CHAMP THE BEST INN0VATION PICKUP
  • 14. LEXUS RX 500h F Sport  BEST HYBRID SUV UNDER 2,500 c.c.
  • 15. LEXUS LM 350h 4-seater BEST HYBRID LUXURY MPV

อีซูซุ กวาด 9 รางวัล
  • รถปิกอัพขับเคลื่อน 2 ล้อยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,000 ซีซี :New! Isuzu D-Max
  • รถปิกอัพยอดนิยม :New! Isuzu D-Max
  • รถปิกอัพประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,500 ซีซี : New! Isuzu D-Max
  • รถปิกอัพที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยสูงสุด :New! Isuzu D-Max
  • รถปิกอัพขับเคลื่อน 4 ล้อยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 3,200 ซีซี :New! Isuzu V-Cross 4×4
  • รถปิกอัพตอนเดียวขับเคลื่อน 4 ล้อ บรรทุกหนักยอดเยี่ยม :New! Isuzu D-Max Spark 4×4”
  • รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดีเซลยอดเยี่ยมต่ำกว่า3,200 ซีซี :The New MU-X
  • รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยสูงสุด :The New MU-X
  • รางวัลโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี :โครงการ “อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต”

นิสสัน กวาด 3 รางวัล
  • นิสสัน อัลเมร่า รุ่น VL   Best Sedan Under 1,000 cc
  • นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ร Best Hybrid SUV Under 1,200 cc
  • นิสสัน นาวารา PRO-2X 7AT  Best High-lift Pickup Under 2,500 cc

ฮอนด้า 4 รางวัล
  • ซิตี้ รุ่น e:HEV RS  Best Hybrid Eco Sedan under 1,500 c.c.
  • ซีวิค รุ่น e:HEV RS  Best Hybrid Sedan under 2,000 c.c.
  • แอคคอร์ด อี:เอชอีวี รุ่น e:HEV RS  Best Mid-size Hybrid Sedan under 2,000 c.c.
  • ซีอาร์-วี รุ่น e:HEV RS  Best Mid-size Hybrid SUV

BYD 3 รางวัล                                                                
  • BYD ATTO 3   BEST EV SUV FWD
  • BYD DOLPHIN BEST EV HATCHBACK FWD
  • BYD SEAL  BEST EV PERFORMANCE AWD

 

เกรทวอลล์มอเตอร์ 2 รางวัล
  • ORA 07 รุ่น Long Range  BEST EV SEDAN
  • GWM TANK 300 HEV  BEST HYBRID 4×4 OFFROAD

ฟอร์ด 3 รางวัล
  • ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เบนซิน 3.0 ลิตร V6   BEST 4WD PETROL PICKUP
  • ฟอร์ด เรนเจอร์ สตอร์มแทรค BEST HIGH-LIFT PICKUP UNDER 2,000 c.c.
  • ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไวลด์แทรค  BEST DIESEL 4WD PPV UNDER 2,000 c.c.

มาเซราติ 1 รางวัล
  • Maserati Grecale  Best Compact Luxury SUV

มาสเตอร์ คาร์เรนท์
  • รถเช่ายอดเยี่ยม  BEST CAR RENTAL & SERVICES 

เปอโยต์-จี๊ป 4 รางวัล
  •  2008  BEST PETROL SUV UNDER 1,200 c.c
  • 5008  BEST PETROL SUV UNDER 1,600 c.c.
  • จี๊ป แรงเลอร์ รูบิคอน 4 ประตู  Best 4×4 OFFROAD

ยามาฮ่า 10 รางวัล
  • YAMAHA THE INNOVATOR OF FASHION AUTOMATIC
  • Best Family Sport:   YAMAHA Exciter
  • Best Naked Under 250 cc.:  YAMAHA MT-15
  • Best Modern Classic Under 250 cc.: YAMAHA XSR155
  • Best Sport Over 250 cc. :YAMAHA YZF-R3
  • Best Automatic Sport :YAMAHA XMAX Connected
  • Best Scooter Middle Weight :YAMAHA TMAX Tech Max
  • The Automatic Best Value:  YAMAHA NMAX Connected
  • The Automatic Trendy Design: YAMAHA Fazzio Hybrid
  • The Most Popular Automatic :YAMAHA Grand Filano Hybrid

 

 