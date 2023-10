MQDC โชว์เคสอสังหาแสนล้าน ย้ำนวัตกรรมยั่งยืนบ้าน-คอนโดลักเซอรี่

ครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปีของค่าย MQDC ที่เตรียมจัดบิ๊กอีเวนต์แห่งปีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ดีเดย์ 12-15 ตุลาคม 2566 นี้ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน กับงาน “MQDC Well Living Expo” นำแบรนด์ที่อยู่อาศัยในเครือ MQDC มูลค่าแสนล้านบาท มานำเสนอในงานภายใต้พันธกิจ MQDC “For All Well-Being-การสร้างความสุข ให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน”

ยืนหยัด For All Well-Being

ผู้บริหารระดับคีย์แมน “อัษฎา แก้วเขียว” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC กล่าวว่า การจัดงาน MQDC Well Living Expo เนื่องจากที่ผ่านมา MQDC พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด “For All Well-Being” มาโดยตลอด

แต่ละโครงการผ่านการออกแบบภายใต้แนวคิดความยั่งยืน ตามหลักการ “Sustainnovation-นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ที่ MQDC ทุ่มเทคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยที่ดี และยั่งยืน บิ๊กอีเวนต์ครั้งนี้จึงรวบรวมโครงการในเครือมานำเสนอให้ลูกบ้านและผู้คน ได้เห็นวิสัยทัศน์ การสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อความยั่งยืน ในแบบ MQDC Model

“ทุกโครงการของเราเกิดจากความตั้งใจและใส่ใจรายละเอียดทุกมิติ ตามแนวทางของ MQDC ในการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินงานตามเป้าประสงค์ หรือ purpose-driven การพัฒนาโครงการด้วยเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาโครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทุกสรรพสิ่ง”

พร้อมกับตอกย้ำจุดขายที่แข็งแกร่งของ MQDC ในฐานะเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยเพียงรายเดียวที่รับประกันการดูแล 30 ปี ให้กับลูกบ้าน ใน 4 ส่วนหลัก คือ 1.โครงสร้าง 2.หลังคา 3.บานประตูหน้าต่าง 4.ระบบท่อน้ำและสายไฟ

สุดยอดแบรนด์อสังหาหลากหลาย

สำหรับงาน MQDC Well Living Expo โครงการทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงเป็นโครงการที่พักอาศัยระดับมาสเตอร์พีซ ทั้งโครงการรูปแบบ themed project อย่างเดอะฟอเรสเทียส์ ประกอบไปด้วยโครงการหลากหลายแบรนด์ที่มีคอนเซ็ปต์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการผู้อยู่อาศัยครบทุกวัย

ได้แก่ แบรนด์วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Whizdom The Forestias) ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Aspen Tree The Forestias) มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Mulberry Grove The Forestias) เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซิกเนเจอร์ ซีรีส์ (The Forestias Signature Series) และ ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Six Senses Residences The Forestias)

สำหรับแฟนคลับ MQDC ภายในงานยังได้นำที่อยู่อาศัยแบรนด์หรูตั้งบนทำเลสุดใกล้รถไฟฟ้า เหมาะแก่การอยู่อาศัยและการลงทุน อาทิ มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท, เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ, วิสซ์ดอม อินสไปร์ สุขุมวิท และ วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์ ปิ่นเกล้า เป็นต้น มาให้เลือกช็อป พร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะผู้ที่จองซื้อภายในงาน ทั้งจากโครงการและพาร์ตเนอร์ อาทิ ผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ Boundary, โรงแรมยู เขาใหญ่, โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok รวมถึงโปรแกรมทางการเงินจากสถาบันการเงินพันธมิตร

นอกจากนี้ ในงานยังมี The Estate (Thailand) ตัวแทนผู้ให้บริการด้านการซื้อ ขาย เช่า และบริหารจัดการทรัพย์สิน และที่ปรึกษาด้านการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ ในเครือ MQDC นำอสังหาริมทรัพย์หลากหลายทำเลมาร่วมจัดแสดงในงานด้วย

นอกจากแบรนด์ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ที่จัดแสดงตลอด 4 วัน ภายในงานยังมีการเสวนาแบบเชิงลึก เพื่อแนะแนวความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ โดยผู้บริหารและแขกรับเชิญ ที่มาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงสร้างสีสันบนเวที MQDC Well Living Expo

ไฮไลต์วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน

หนึ่งในไฮไลต์ของงาน MQDC Well Living Expo เตรียมอวดโฉมคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุด รองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ แบรนด์ “Whizdom Craftz Samyan-วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน” ทำเล rare item ติดถนนพระราม 4 ใจกลางสามย่าน ตอบโจทย์ที่สุดของการใช้ชีวิตเหนือระดับใจกลางเมือง

“แบรนด์วิสซ์ดอม มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ปลดล็อกการใช้ชีวิต มีความสะดวกสบายและลงตัวที่สุดสำหรับผู้คนในแต่ละทำเลที่เราไปลงทุน จุดโฟกัสของแบรนด์ วิสซ์ดอม คราฟท์ เราคำนึงถึงการรังสรรค์พื้นที่ ซึ่งเข้าใจชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของนิวเจน ที่เปี่ยมด้วยเอ็นเนอร์ยี่และแพสชั่น”

ดังนั้น วิสซ์ดอม คราฟท์ จะเป็นคอนโดฯระดับพรีเมี่ยมที่เข้ามาบูสต์ศักยภาพให้พวกเขาได้บรรลุเป้าหมายอันท้าทาย และเป็นตนเองในแบบที่ดีและเก่งขึ้นในทุก ๆ วัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Crafted Lifestyle for Individual Aspirations”

ทั้งนี้ Whizdom Craftz Samyan เป็นโปรเจ็กต์แรกภายใต้แบรนด์ซีรีส์ใหม่ “Whizdom Craftz” ที่แตกไลน์ออกมาจากแบรนด์วิสซ์ดอม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่เปี่ยมแพสชั่นที่กำลังขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า คนเหล่านี้เติบโตมาในยุคดิจิทัลและมีความใส่ใจเป็นพิเศษกับทุกดีเทลการใช้ชีวิต เพื่อทะยานสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

Whizdom Craftz Samyan ได้ดึงไลฟ์สไตล์ของเหล่านิวเจนมาสร้างสเปซที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่แอ็กทีฟไม่หยุดนิ่ง พัฒนาผ่าน 5 คอนเซ็ปต์ที่บ่งบอกแคแร็กเตอร์ของแบรนด์ Whizdom Craftz ได้แก่ Empowered Work, Curated Living, Singular Nature, Selected Smart Living และ MQDC Standards ยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตสุดพิเศษ ที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อยู่อาศัย

พัฒนาโครงการ 5 คอนเซ็ปต์

รายละเอียด ออกแบบเป็นคอนโดฯพรีเมี่ยมไฮไรส์ สูง 55 ชั้น จำนวน 423 ยูนิต มีห้องชุดให้เลือกจุใจถึง 8 ไทป์ด้วยกัน พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 30-200 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 2.45 แสนบาท/ตารางเมตร

“การคราฟต์โครงการนี้ขึ้นมา ตั้งแต่การเลือกทำเลไปจนถึงคอนเซ็ปต์การออกแบบ เราได้อิงจากการศึกษาอย่างละเอียดของพื้นที่สามย่าน เราทำเวิร์กช็อปการครีเอตพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา คนทำงาน และผู้อยู่อาศัยในย่านนั้น ทำให้โครงการของเราสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และซัพพอร์ตทุกกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม”

Whizdom Craftz Samyan มาพร้อมสเปซที่พร้อมเชื่อมต่อทุกความเป็นไปได้เพื่อซัพพอร์ตการใช้ชีวิตแบบไร้ขีดจำกัด ผ่านพื้นที่ใช้สอยที่มอบความสะดวกสบายในยุค New Normal ทั้งยังใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการที่ใช้ AI เข้ามาทำให้การอยู่อาศัยสมาร์ทยิ่งขึ้น

โดย Whizdom Craftz Samyan คราฟต์ขึ้นจาก 5 คอนเซ็ปต์เพื่อตอบโจทย์ยูนีคไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ได้แก่

1.“Empowered Work” จากข้อมูลอินไซต์ของแบรนด์พบว่า คนรุ่นใหม่ต้องการที่อยู่อาศัยที่พร้อมหนุนไลฟ์สไตล์ Work from Anywhere พื้นที่ใช้สอยในห้องของ Whizdom Craftz สามารถตอบโจทย์การใช้ที่อยู่อาศัยเป็น SOHO-small office home office ของคนรุ่นใหม่ ควบคู่รองรับการทำธุรกิจภายในที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนกลางยังมี coworking space กว้างขวาง ซัพพอร์ตการนั่งประชุมหรือคุยงาน ท่ามกลางบรรยากาศอันผ่อนคลายแต่เปี่ยมฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย รวมถึง Whizdom Club พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มนิวเจน ได้ไปต่อได้อย่างไม่มีสะดุดในทุก ๆ วัน

2.“Curated Living” Whizdom Craftz Samyan คือนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตระดับพรีเมี่ยมใจกลางทำเล เป็นอาคารสูงที่สุดในสามย่าน ผู้อยู่อาศัยจะได้เพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำสำหรับออกกำลังกายที่ตั้งอยู่หลายชั้น พร้อมเชื่อมต่อกับโซนพื้นที่สีเขียว ให้สามารถผ่อนคลายกับวิวสวนธรรมชาติอันสดชื่น พร้อมด้วย Sky Trail เส้นทางออกกำลังกายกลางแจ้ง

นอกจากนี้ ภายในทุกยูนิตยังมีครัวปิดในดีไซน์โมเดิร์น พร้อมด้วย walk-in closet ระดับพรีเมี่ยม (80% ของยูนิตทั้งหมด) และพื้นที่ส่วนกลางอีกมากมายเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตขึ้นไปอีกสเต็ป

3.“Singular Nature” แม้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ แต่ก็ให้ความสำคัญกับการสร้าง well being หาเวลาพักผ่อนและดูแลตนเอง โครงการจึงจัดเต็มสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ธรรมชาติได้มาบูสต์พลังกาย-ใจ ให้ผู้อยู่อาศัยได้รีชาร์จ

สะท้อนผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรม ตั้งใจออกแบบอาคารให้เป็นดั่ง sky cliff หรือหน้าผาสูงระฟ้า โดดเด่นด้วยการใช้วัสดุกระจกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.“Selected Smart Living” ชูการอยู่อาศัยแบบสมาร์ทด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย ทั้งระบบดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, การใช้ big data บริหารจัดการพื้นที่, “FAHSAI” หอฟอกอากาศอัจฉริยะที่ตั้งอยู่ในสวนหน้าโครงการ เพื่อสร้างอากาศสะอาดให้ผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนจุดชาร์จ EV

5.“MQDC Standards” กฎเหล็กมาตรฐานของ MQDC ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิตบนโลกนี้ (For All Well-Being) โครงการในเครือ MQDC มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรแก่ผู้พักอาศัย

ซื้อลงทุนปล่อยเช่ายีลด์เฉลี่ย 4%

ถัดมา “นางอริสา นันทาภิวัฒน์” ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่น Whizdom Craftz Samyan ทุก ๆ ดีเทลของโครงการดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเติมพลังการใช้ชีวิตและสปาร์กไอเดียใหม่ ๆ ให้เหล่านิวเจนไปต่อได้แบบไม่มีสะดุด

นอกจากนี้ Whizdom Craftz Samyan ถือเป็นโครงการระดับพรีเมี่ยมที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งยังเหนือกว่าในแง่การให้ความสำคัญกับการมอบพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 2,000 ตารางเมตร มาพร้อมระบบการจัดการแบบสมาร์ทในทุก ๆ ส่วน ตามมาตรฐานอันเข้มงวดของ MQDC

รายละเอียดรัว ๆ Whizdom Craftz Samyan เป็นคอนโดมิเนียมสูง 55 ชั้น ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย 423 ยูนิต ในราคาเริ่มต้น 7.99 ล้านบาท สำหรับห้อง 38 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางทั้งสิ้น 2,316 ตารางเมตร ที่จอดรถรวม 359 คัน มีให้เลือก 8 ไทป์ ดังนี้

1.ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 30-39 ตารางเมตร 2.ห้องชุด 1 ห้องนอนแบบลอฟต์ 46-57 ตารางเมตร 3.ห้องชุด 2 ห้องนอน 53-66 ตารางเมตร 4.ห้องชุด 2 ห้องนอนพลัส 77-89 ตร.ม. 5.ห้องชุด 2 ห้องนอนแบบลอฟต์ 70-90 ตร.ม. 6.ห้องชุด 3 ห้องนอน 96-105 ตารางเมตร 7.ห้องชุดดูเพล็กซ์ 99-100 ตารางเมตร และ 8.ห้องชุดเพนต์เฮาส์ขนาด 188-233 ตารางเมตร

สำหรับผู้ซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า ยีลด์หรือผลตอบแทนการลงทุน คำนวณจากค่าเช่าเฉลี่ย 800 บาท/ตารางเมตร/เดือน เท่ากับห้องชุดเริ่มต้น 30 ตารางเมตร เฉลี่ยมีค่าเช่าในทำเล 2.5-3 หมื่นบาท/เดือน เทียบเท่ายีลด์ไม่ต่ำกว่า 4% ทำให้เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถชนะเงินเฟ้อได้นั่นเอง