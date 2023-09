GO! Hotel ปักหมุด “ระยอง-ชลบุรี” ชิงตลาด Budget Hotel

“เซ็นทรัลพัฒนา” ปักหมุดโรงแรม GO! Hotel 4 โลเกชั่นใน 2 จังหวัด “ระยอง-ชลบุรี” เปิดพอร์ต Premium Budget Hotel เจาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจ-เมืองท่องเที่ยว ชูราคาเริ่มต้น 990 บาทต่อคืน ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ ทั้งเพื่อการทำงาน การท่องเที่ยวพักผ่อน

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงทุนในโรงแรมภายใต้แบรนด์ GO! Hotel โรงแรมที่เจาะเซ็กเมนต์ Premium Budget Hotel โดยปัจจุบันเปิดไปแล้ว 4 แห่งในจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย GO! Hotel บ่อวิน, GO! Hotel บ้านฉาง, GO! Hotel ชลบุรี และ GO! Hotel ศรีราชา

“เราได้เปิดบริการ GO! Hotel แห่งแรกที่บ่อวิน และขณะนี้ได้ขยายเพิ่มอีก 3 แห่งคือ GO! Hotel ชลบุรี, ศรีราชา ทั้งหมดอยู่ในจังหวัดชลบุรี และ GO! Hotel บ้านฉางในจังหวัดระยอง โดยทั้ง 4 โลเกชั่นเป็นการขยายแบบ Cluster Region ครอบคลุมภาคตะวันออก เจาะเขตเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อสร้างโรงแรม GO! Hotel ให้เป็น Strategic Hotel บน Strategic Location ของนักเดินทางทุกคนได้อุ่นใจว่ามีโรงแรม GO! Hotel พร้อมต้อนรับให้เข้าพักในทุกหัวเมือง” นางสาวสุรางค์กล่าว

และว่า GO! Hotel เป็นโรงแรมในระดับ Premium Budget Hotel ตั้งอยู่ติดหรือใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน ราคาคุ้มค่า สะดวกสบายในระดับโรงแรมมาตรฐาน พร้อมดีไซน์โดดเด่น ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แบบ Bleisure (Business & Leisure) ทุกแห่งพร้อมตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ ทั้งเพื่อการทำงานและการท่องเที่ยวพักผ่อน

นายภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Investments and Operations บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า บริษัทตั้งใจปั้นให้ GO! Hotel เป็นโรงแรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ Bleisure เป็น Top of Mind ของการเดินทางทั้ง Business และ Leisure สำหรับนักเดินทางทั่วประเทศ

โดย GO! Hotel เปิดตัวที่แรกที่บ่อวิน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีอัตราการเข้าพักมากกว่า 80% ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ Premium Budget Hotel และพร้อมตอบรับการเติบโตของธุรกิจและขยายโรงแรมไปทั่วประเทศ

“GO! Hotel เป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับกับคนทุกรุ่น ทุกวัย และทุกจุดประสงค์ของการเดินทาง ด้วยการดีไซน์ห้องพักให้ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อน Relax และสะดวกสบายด้วยโลเกชั่นใกล้ศูนย์การค้า หรือนักเดินทางกลุ่ม Business ก็สามารถใช้โรงแรมของเราเป็นที่ทำงาน และยังมีจุดแฮงเอาต์กับเพื่อนร่วมงานบริเวณล็อบบี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตาม Music Festival รวมถึงกลุ่ม Corporate หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่อีกด้วย” นายภูมิกล่าว

และว่าตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2566 บริษัทได้เนรมิตห้องพักสุดคูลใจกลางเซ็นทรัลเวิลด์ กับงาน Let’s GO! Hotel พร้อมดีลสุดพิเศษให้เลือกมากมาย เช่น โปรโมชั่นพิเศษ 1 คืน 990 บาท จากราคาปกติ 1,500 บาท, 2 คืน ราคา 1,600 บาท จากราคาปกติ 3,000 บาท พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับเครื่องดื่มแบรนด์ดัง อาทิ SO! COFF, Supersports, Robinson, Central เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีช่วง Happy Hour ลุ้นรับรางวัลบัตรห้องพัก 1 คืนในราคาเพียง 99 บาท จำนวน 120 รางวัล (วันละ 2 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และ 17.00-18.00 น.) พร้อมลุ้นรับ Gift Voucher Central & RBS มูลค่า 2,000 บาท และห้องพักฟรี 1 คืน ของที่ระลึกจากแบรนด์ดัง อาทิ แบรนด์สปา จาก Let’s Relax Lifestyle/หมอนพรีเมี่ยมจากโก โฮเทล ใบละ 750 บาท 40 รางวัล มากกว่า 1,500 รายการ มูลค่ารวม 350,000 บาท