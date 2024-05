AWC-สถาบันอาหาร ผุดโครงการ Phenix ดันผู้ประกอบการไทยสู่อาหารสากล

AWC ผนึกสถาบันอาหาร สนับสนุนผู้ประกอบการไทย จัดทำโครงการ “Phenix” สร้างพื้นที่ส่งเสริมนวัตกรรม มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก เตรียมเปิดให้บริการวันที่ 26 มิถุนายนนี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมกับสถาบันอาหาร หรือ NFI เปิดโอกาสทางการตลาดและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยกว่า 200 องค์กร ร่วมสร้างพื้นที่ส่งเสริมนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล

ขณะเดียวกัน ยังมุ่งผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลก ร่วมกับโครงการ “Phenix” (ฟีนิกซ์) แหล่งรวมสินค้าอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำ (World’s Food Wholesale Hub with Largest Food Lounge in Pratunam) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “อร่อยฟินบินได้” (Flavor Gets Its Wing Worldwide)

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการด้านอาหาร เชื่อมประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมด้วยกิจกรรมและความบันเทิงระดับโลกมากมายที่มาร่วมสร้างความสนุกพร้อมความอร่อยกันตลอดปี โดยเตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นี้ เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสทเวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า โครงการ ‘Phenix’ นี้ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย และยังได้ร่วมกับสถานทูตและหอการค้าจากนานาประเทศในการสร้าง Pavilion แสดงสินค้าของประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างให้ ‘Phenix’ เป็นแหล่งรวมสินค้าอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองย่านประตูน้ำ

รวมถึงมี Food Lounge ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมศูนย์กลางค้าส่งอาหารเชื่อมต่อทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์แห่งแรกของโลก อีกทั้งมีพื้นที่ Co-Living ขนาดใหญ่ที่รวบรวมกิจกรรมด้านอาหารสุดพิเศษและกิจกรรมชั้นนำระดับโลกในการส่งเสริมสินค้าอาหารและนวัตกรรมด้านอาหารต่าง ๆ ที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและความยั่งยืน สร้างเทรนด์ไลฟ์สไตล์ด้านความสุขความอร่อย

นอกจากนี้ ยังมีคอนเสิร์ตระดับโลกในบรรยากาศ Chef Table ที่ผู้ชมจะได้ร่วมอิ่มอร่อยกับ Food Lounge ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอนเสิร์ตต่าง ๆ เพื่อเติมความสุขความอร่อยไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง สร้างจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์อาหารแห่งใหม่ที่ดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลกเข้ามายังประเทศไทย สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารในฐานะ Soft Power ที่สำคัญ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก (Food Ecosystem Destination)

สำหรับความร่วมมือระหว่าง AWC และสถาบันอาหารในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการอาหารของไทย โดยขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย การจัดตั้งโซนพื้นที่ร้านค้าและ ShareShop เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงและขายผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายสถาบันอาหาร ไปยังกลุ่มผู้ซื้อสินค้าและวัตถุดิบด้านอาหารระดับโลก การจัดตั้งศูนย์บริการของสถาบันอาหาร

เพื่อให้คำปรึกษาและบริการแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการช่วยเหลือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ การส่งเสริมร้านอาหารในเครือข่ายของสถาบันอาหาร โดยจะรวบรวมและแนะนำร้านอาหารในเครือข่ายของสถาบันอาหารให้เข้าร่วมเปิดร้านอาหารในโครงการ

โดยความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายในโครงการของ AWC เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอาหาร และสร้างให้เกิดชุมชนในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาหารและธุรกิจอาหาร การสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านอาหาร ‘Phenix Academy’ เพื่อร่วมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่เส้นทางอาชีพสายอาหาร และต่อเนื่องไปถึงการเติบโตในสายอาชีพร่วมกับพันธมิตรเชนโรงแรมต่าง ๆ ของ AWC

โดยสถาบันอาหารจะร่วมพัฒนาหลักสูตรและให้คำปรึกษา กระบวนการจัดการอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety Management System) สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารทั่วประเทศ

อย่างไรก็ดี โครงการ “Phenix” ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “อร่อยฟินบินได้” (Flavor Gets Its Wing Worldwide) เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาหารระดับโลก เชื่อมต่อทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ของ ‘Phenix’ จะรวมเครือข่ายของกลุ่มผู้ซื้อหลากหลายจากทั้ง AWC พันธมิตรเชนโรงแรม ห้องอาหาร บริการจัดเลี้ยง สายการบิน เครือโรงพยาบาล และเชฟชั้นนำทั่วโลก

รวมทั้งผู้ซื้อกลุ่มอาหารอื่น ๆ ซึ่งเป็น Sector ขนาดใหญ่ที่สุดให้สามารถเข้าถึงการติดต่อซื้อขายได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะเชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทางออฟไลน์ทางด้านอาหารใจกลางเมือง ที่เอาใจนักชิมและผู้ที่ชื่นชอบอาหารด้วย Food Lounge ขนาดใหญ่ที่สุดในย่านประตูน้ำ รวบรวมที่สุดของอาหารรสเลิศจากทั่วโลกกับร้านอาหารและคาเฟ่มากกว่า 200 ร้านในบรรยากาศหลากหลาย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นโซนแฮงเอาต์สำหรับรับชมกีฬาและความบันเทิง โซนครอบครัวและเด็กโซน Co-Dining และโซน You Hunt We Cook Kitchen ที่ลูกค้าเลือกวัตถุดิบมาให้เชฟปรุงอาหารให้ รวมถึงศูนย์ค้าส่งด้านอาหารระดับโลก ด้วยจำนวนผู้ขายจากนานาประเทศกว่า 2,400 ราย รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วโลกในราคาต้นทาง

พร้อมศูนย์ส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ค้ากับผู้ซื้อในอุตสาหกรรมอาหาร ศูนย์ให้บริการทางด้านธุรกิจ (SSC) และพื้นที่ Co-Living กว่า 20,000 ตารางเมตร มาพร้อม Phenix Grand Ballroom, Phenix Auditorium Hall, Common Space ห้องประชุมห้องสัมมนา เลานจ์ขนาดใหญ่

รวมถึงพื้นที่ครัวสาธิต Taste Kitchen ที่ให้คุณได้เลือกวัตถุดิบมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ โดย “Phenix” จะเป็นศูนย์รวมของ Food Influencer ให้สามารถมาร่วมกับเหล่า Celebrity Chef ในการทำ Live Streaming รีวิวสินค้าอาหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึง Food Rating Organization ที่จะมาร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้แข็งแกร่งโดยมี ‘Phenix’ เป็นแพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม โครงการ “Phenix” ยังเตรียมกิจกรรมด้านไลฟ์สไตล์อาหารและกิจกรรมความบันเทิงระดับโลก ที่จะมีการจัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ World Junior Chef Championship การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ และร่วมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่เส้นทางอาชีพสายอาหาร กิจกรรม Thai Food Festival

ผนึกกำลังผู้ผลิตสินค้าอาหารเครื่องปรุงและร้านอาหารไทยชั้นนำ ร่วมผลักดันอาหารไทยให้เป็น Soft Power ในวงการอาหารระดับโลก และการแสดงคอนเสิร์ตระดับโลกในงาน Lisa Ono The Greatest Hits Concert ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 นี้ รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันอาหารในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้าน ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร หรือ NFI กล่าวว่า NFI มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการด้านอาหารไทยได้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างการเติบโตสู่ตลาดโลก สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอาหารที่มุ่งแนะแนวทางให้กับภาครัฐและเอกชนในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการอุตสาหกรรมอาหาร

นอกจากนี้ สถาบันอาหารจะเข้ามาร่วมจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อให้คำปรึกษาและบริการแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร และร่วมจัดตั้งพื้นที่ร้านค้าและ ShareShop เพื่อแสดงสินค้าของเครือข่ายผู้ประกอบการของสถาบัน ภายในโครงการ ‘Phenix’ สร้างสรรค์เป็นช่องทางในการนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังเครือข่ายผู้ซื้อสินค้าและวัตถุดิบด้านอาหารระดับโลก

รวมถึงการร่วมพัฒนาหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านอาหารใน ‘Phenix Academy’ เพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมอาหารของไทยและของโลก และสร้างองค์ความรู้ด้านอาหารใน Food Museum ของ ‘Phenix’ อีกด้วย