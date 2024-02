5 ยักษ์ธนาคารเกาหลีใต้เสี่ยงสูญเงิน 1 ล้านล้านวอน จากการลงทุนอสังหาฯต่างประเทศ

5 ยักษ์ธนาคารเกาหลีใต้เสี่ยงสูญเงิน 1 ล้านล้านวอนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งกำลังเผชิญภาวะราคาตกต่ำทั่วโลก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่า บริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด 5 บริษัทของเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับการสูญเงินรวมกันประมาณ 1 ล้านล้านวอน (ประมาณ 27,000 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 19 ก.พ.) จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศมูลค่า 20 ล้านล้านวอน (ประมาณ 540,000 ล้านบาท) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำลงทั่วโลก

ข้อมูลดังกล่าวมาจากการเปิดเผยของยางคยองซุก (Yang Kyung-sook) สมาชิกรัฐสภาจากพรรคประชาธิปไตย (Democrat Party) พรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ ซึ่งบอกถึงรายละเอียดด้วยว่า ฮานะ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Hana Financial Group Inc.) มีการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด โดยมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกประเทศมากกว่า 6.2 ล้านล้านวอน (ประมาณ 170,000 ล้านบาท) นับถึงช่วงกลางเดือนมกราคม 2024

รองลงมาเป็น เคบี ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (KB Financial Group Inc.) ที่มีการลงทุนนอกประเทศ 5.7 ล้านล้านวอน (ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท) ในขณะที่ ชินฮัน ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Shinhan Financial Group Co., Ltd.) ลงทุน 4 ล้านล้านวอน (ประมาณ 110,000 ล้านบาท) วูรี ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Woori Financial Group Inc.) และ นงฮยอบ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Nonghyup Financial Group Inc.) ติด 5 อันดับแรกในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ แต่สองรายหลังไม่ได้ระบุมูลค่าการลงทุน

นักลงทุนตราสารหนี้ในเกาหลีใต้กำลังจับตาดูสัญญาณของปัญหาหลังจากสาขาหนึ่งของสหกรณ์เครดิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ถูกปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้ว ภายหลังขาดทุนจากการให้สินเชื่อแก่ภาคอสังหาริมทรัพย์

ความเป็นไปได้ที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของสหรัฐจะเกิดภาวะถดถอยซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในเกาหลีใต้ถูกเน้นย้ำในช่วงต้นปีนี้ เมื่อ “อาโอโซระแบงก์” (Aozora Bank Ltd.) ธนาคารระดับท้องถิ่นในญี่ปุ่นซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียวได้สร้างความตกตะลึงให้กับตลาด ด้วยการตั้งสำรองความเสี่ยงจำนวนมาก แม้ว่าได้รับปากกับนักลงทุนก่อนหน้านั้นแล้วว่าได้เตรียมการไว้เพียงพอแล้ว





ทั้งนี้ ตามรายงานของ โคเรีย เฮรัลด์ (Korea Herald) และการรายงานของสื่อเกาหลีอื่น ๆ ระบุว่า เงินลงทุนแรกเริ่มของทั้ง 5 บริษัทจำนวน 10.44 ล้านล้านวอนที่ใช้ไปในการลงทุนทางเลือก เช่น ใบรับรองผู้รับผลประโยชน์และกองทุนปัจจุบันมีมูลค่า 9.34 ล้านล้านวอน ซึ่งสะท้อนว่ามีการขาดทุน 10.5%