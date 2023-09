HUBLOT อวดโฉมคอลเล็กชั่นใหม่ เรียบหรู ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้หญิง

“HUBLOT” อวดโฉมนาฬิกาคอลเล็กชั่นใหม่ “Spirit of Big Bang” เรียบหรู สะท้อนบุคลิกสาวยุคใหม่

วันที่ 2 กันยายน 2566 “HUBLOT” (อูโบลท์) แบรนด์นาฬิกาหรูจากสวิตเซอร์แลนด์อวดโฉม “Spirit of Big Bang” นาฬิกาคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ ที่โดดเด่นด้วยศิลปะแห่งการผสมผสาน (The Art of Fusion) และความมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ

HUBLOT Spirit of Big Bang มาพร้อมหน้าปัดขนาด 32 มม. ด้วยดีไซน์และตัวเรือนทรงตอนโน (Tonneau) หรือถังเบียร์ และตัวเลือกในเวอร์ชั่นสเตนเลสสตีล หรือ King Gold

สำหรับหน้าปัดเป็นสีขาวหรือสีดำ มาในแบบเรียบหรูด้วยขอบตัวเรือนประดับเพชรรอบเดียวและประดับเพชรทั่วทั้งตัวเรือนพร้อมสะกดทุกสายตา

สะท้อนถึงบุคคลิกที่สง่างามของสาวยุคใหม่ มาพร้อมสายระบบ One Click ที่สามารถถอดสายเพื่อปรับลุคเปลี่ยนสไตล์ได้อย่างง่ายดายในคลิกเดียวกับออปชันของสายที่มีให้เลือกมากมายหลากสีสัน

โดยนาฬิการุ่นใหม่นี้ รังสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้สนุกไปกับการมิกซ์แอนด์แมตช์เลือกสายนาฬิกาให้เข้ากับลุคในแต่ละวันได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ Spirit of Big Bang 32mm นี้ ทาง HUBLOT ยังจัดทำแคมเปญ #JustClick ร่วมกับแฟชั่นนิสต้าคนดังอย่าง “มิ้งค์-เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์” และ “จิงจิง-วริศรายู” มาถ่ายทอดความโดดเด่นของนาฬิการุ่นล่าสุดนี้

สำหรับประเทศไทย พบ HUBLOT Spirit of Big Bang 32mm ได้ที่ HUBLOT Boutique ชั้น M สยามพารากอน, HUBLOT Boutique ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, PMT The Hour Glass ชั้น G ไอคอนสยาม, PMT The Hour Glass ชั้น G เกษร วิลเลจ, PMT The Hour Glass ชั้น G เอ็มควอเทียร์ แชะ PMT The Hour Glass ชั้น G เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า