Monet & Friends Alive Bangkok ดำดิ่งสู่ศิลปะยุคอิมเพรสชันนิสม์ ที่ไอคอนสยาม

“Monet & Friends Alive Bangkok” เริ่มแล้ว ดำดิ่งสู่โลกศิลปะยุคอิมเพรสชันนิสม์กับ 3,500 ผลงาน ผ่านการจัดแสดงแบบดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟ ที่เชื่อมโยงผู้ชมกับศิลปินได้อย่างเเจ่มชัด ร่วมสัมผัสภาพและเสียงของยุโรปในศตวรรษที่ 19 ไปพร้อมกันได้เเล้ววันนี้ ถึง 7 ม.ค. 2567 ที่ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม

เปิดฉากเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ “Monet & Friends Alive Bangkok” อีกครั้งของนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก ที่ “ไอคอนสยาม” ผนึกกำลังกับ “Grande Experiences” และ “Live Impact Events” ร่วมพาทุกคนย้อนสัมผัสโลกศิลปะยุคอิมเพรสชันนิสม์ในรูปแบบ Digital Immersive Exhibition ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566-7 มกราคม 2567 ที่ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม

ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะได้สัมผัสภาพและเสียงของยุโรปในศตวรรษที่ 19 กับปรากฏการณ์ศิลปะของศิลปินยุคอิมเพรสชันนิสม์แห่งฝรั่งเศสที่สร้างความรื่นรมย์ให้ผู้คนทั่วโลกมานานกว่า 150 ปี

นำโดยผลงานของ “Claude Monet” (โคลด โมเนต์) และผองเพื่อนจิตรกรอิมเพรสชันนิสม์ ภายในแนวคิด “An Immersive Adventure into French Impressionism” ในรูปแบบ Immersive Multi-Sensory Experience ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสผลงานทั้ง “รูป รส กลิ่น เสียง” คุณดำดิ่งสู่โลกเสมือนของศิลปะอิมเพรสชันนิสม์บนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร โดยมีไฮไลต์อยู่ 3 โซน ดังนี้

ศิลปินชั้นครูยุคอิมเพรสชันนิสม์

หลังจากผ่านซุ้มกรอบรูปเข้าสู่งานจัดแสดง โซนแรก คือ “An Epic Adventure into Art with Fifteen Impressionist Masters” ที่จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์กับศิลปะของศิลปินชั้นครูของยุคอิมเพรสชันนิสม์ถึง 15 คน

ผ่านการนำเสนอในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของคนดูกับประสบการณ์ของศิลปินได้อย่างอย่างแจ่มชัด

ชุบชีวิตผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซของศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ด้วย แสง สี และเสียง ที่นำภาพจิตรกรรมฉายสู่จอขนาดใหญ่มหึมา เผยให้เห็นถึงฝีแปรงอันหนักแน่นของ โคลด โมเนต์ (Claude Monet), ปิแยร์-โอกุสต์ เรอนัวร์ (Pierre-Auguste Renoir), กามีย์ ปีซาร์โร (Camille Pissarro), ปอล เซซานน์ (Paul Cézanne), แอดการ์ เดอกา (Edgar Degas) และอีกมากมาย

Monet & Friends Alive จึงเปรียบเหมือนการคารวะ Claude Monet (โคลด โมเนต์) และสหายจิตรกรอิมเพรสชันนิสม์ในยุคกลางศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งไม่ได้นำเสนอเพียงผลงานจิตรกรรมของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวในยุคอิมเพรสชันนิสม์ ที่อยู่ท่ามกลางความปั่นป่วนทางสังคมและการเมืองในขณะนั้น

ดำดิ่งสู่โลกอิมเพรสชันนิสม์กับ 3,500 ผลงาน

โซนต่อมาคือ “THAILAND PREMIER : World-Class Impressionist Immersive Exhibition” นำผู้ชมย้อนสู่บรรยากาศยุคกลางศตวรรษที่ 19 สัมผัสแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในแวดวงศิลปะของยุโรป อิ่มเอมกับผลงานของเหล่าศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ผ่านความไพเราะของบทเพลงบรรเลงจากคีตกวีคนสำคัญ ทั้ง เดอบูว์ซี (Debussy), ไชคอฟสกี (Tchaikovsky), ราแวล (Ravel) และออแฟนบัก (Offenbach)

โดย Monet & Friends Alive ได้สร้างประสบการณ์จำลองโลกเสมือนที่จะกระตุ้นทุกสัมผัสด้วยผลงานศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ในรูปแบบดิจิทัลกว่า 3,500 ผลงาน ที่ฉายผ่านโปรเจกเตอร์ความละเอียดสูงกว่า 58 ตัว พร้อมกับแกลเลอรีจำลองโลกเสมือนขนาด 1,600 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สวนของโมเนต์

โซนสุดท้าย คือ “A FRESH APPROACH TO ART, SCIENCE AND CULTURE : Over 40+ Display, Interactive and Education Experiences” หรือสวนของโมเนต์เหนือจินตนาการบนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร นำบรรยากาศในงานศิลปะของของโมเนต์มาทำเป็นสถานที่จริง

พบกับ ‘Japanese’ bridges (สะพานญี่ปุ่น) จากภาพวาดชื่อดังของโมเนต์ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาแล้วทั่วโลก รวมถึง Water Lily mirror room ซึ่งจัดแสดงภายในห้องกระจกพร้อมบึงดอกบัวราวกับโลกใต้น้ำ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกเพียบ โดยเปิดโอกาสให้ผ็เข้าชมได้สัมผัสวิธีวาดรูปแบบศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ นำเทคนิค AI อินเตอร์แอคทีฟสร้างงานศิลปะชิ้นภาพสเก็ตช์ของตัวเอง

ร่วมสัมผัสโลกอิมเพรสชันนิสม์ไปกับ “Monet & Friends Alive” นิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 – 7 มกราคม 2567 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม

เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ https://www.liveimpact-event.com/th/home/ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook : ICONSIAM

บัตร VIP ราคา 1,490 บาท

บัตรทั่วไป ราคา 990 บาท

บัตร Early Bird ราคา 690 บาท (ใช้ได้ถึง 31 ต.ค. 2566)

บัตรนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ราคา 480 บาท

