รู้จัก Icon of The Seas เรือสำราญลำใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านบาท

รู้จัก “Icon of the Seas” ส่องความหรูหราและอลังการของเรือสำราญลำใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งออกเดินทางครั้งแรกแล้ว ใหญ่กว่าไททานิก 5 เท่า มูลค่าการสร้างถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 7 หมื่นล้านบาท

“Icon of the Seas” เรือสำราญลำใหญ่ที่สุดในโลกออกเดินทางครั้งแรกอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา โดยจะเริ่มจากไมอามี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังเกาะต่าง ๆ ในทะเลแคริบเบียนรวมระยะเวลา 7 วัน

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนทำความรู้จัก Icon of the Seas เรือยักษ์ของบริษัท “รอยัล แคริบเบียน กรุ๊ป” (Royal Caribbean Group) ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญอีกครั้งในอุตสาหกรรมการล่องเรือสำราญ

Icon of the Seas ถูกสร้างที่อู่ Meyer Turku หนึ่งในบริษัทต่อเรือชั้นนำของยุโรปในประเทศฟินแลนด์ มีน้ำหนักมากถึง 250,800 ตัน ความยาว 365 เมตร พร้อมความสูง 20 ชั้น รวม ๆ แล้วใหญ่กว่าเรือไททานิกราว 5 เท่า โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 7,600 คน พร้อมลูกเรืออีก 2,350 คน ซึ่งคิดเป็นจำนวนประชากรทั้งหมดของเมืองเซโดนา รัฐแอริโซนา เลยทีเดียว

เรือสำราญยักษ์ลำนี้มีทั้งร้านอาหาร บาร์ และเลานจ์มากกว่า 40 แห่ง มีสวนน้ำ 1 แห่ง สระว่ายน้ำ 7 สระ และสไลเดอร์น้ำอีก 6 แห่ง โดยมูลค่าในการสร้าง Icon of the Seas อยู่ที่ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 70,639 ล้านบาท

Icon of the Seas มาถึงไมอามีอย่างยิ่งใหญ่ มีการสร้างม่านน้ำขึ้นเพื่อแสดงความเคารพจากเรือที่มาต้อนรับ พร้อมกับความโกลาหลบนบกตามช่องทางการจราจรที่ขนานไปกับช่องทางการเดินเรือ

ที่สำคัญในพิธีตั้งชื่อเรือยักษ์ลำนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดาวเตะระดับโลกอย่าง “ลีโอเนล เมสซี” กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาของสโมสรอินเตอร์ ไมอามี (Inter Miami CF) ก็ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

ในบรรดาความโอ่อ่าอลังการของ Icon of the Seas ไฮไลต์อยู่ที่สวนน้ำขนาด 1,579 ตารางเมตร บนพื้นที่ทั่วชั้น 16 และ 17 ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในทะเล โดยมีสไลเดอร์ 6 อัน ประกอบกันเป็น “Frightening Bolt” เป็นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดในทะเลด้วยความสูง 14 เมตร นอกจากนี้ สระว่ายน้ำ และสนามกีฬาน้ำแข็ง Icon of the Seas ก็ใหญ่ที่สุดในทะเลเช่นเดียวกัน

Icon of the Seas มีความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมอยู่ทุกที่ จุดเด่นอีกจุดคือ “AquaDome” สูงราว 24 เมตร บริเวณหัวเรือ ซึ่งทำจากเหล็กและกระจกครอบส่วนบนของเรือไว้ เป็นสถานที่ทำการแสดงม่านน้ำสูง 16 เมตร รวมทั้งมีบาร์และศูนย์อาหารด้วย

สำหรับประเภทห้องพักบนเรือมีทั้งหมด 28 ประเภท ตั้งแต่ห้องขนาด 14 ตารางเมตร ซึ่งเริ่มต้นที่ 3,600 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์สำหรับ 2 คน (ราว 128,000 บาท) ไปจนถึงทาวน์เฮาส์ 3 ชั้นสำหรับครอบครัว รองรับได้ 8 คน โดยมีดาดฟ้า โรงภาพยนตร์ และอ่างน้ำร้อนกลางแจ้ง เฉลี่ย 100,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ (ราว 3.5 ล้านบาท)

ทั้งนี้ เรือสำราญที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก คือ เรือ “Wonder of the Seas” ด้วยน้ำหนัก 235,600 ตัน ซึ่งเป็นของบริษัท รอยัล แคริบเบียน กรุ๊ป เช่นเดียวกัน

ข้อมูลจาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง