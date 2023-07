เปิดผลเจรจาจีนไฟเขียวขยายส่งออกสินค้าปศุสัตว์จากไทยเพิ่ม

กรมปศุสัตว์ไทยเจรจากรมความปลอดภัยอาหารนำเข้าและส่งออกของจีน ร่วมส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างกัน อธิบดีกรมปศุสัตว์เผย การส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งมาจีนเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดฝ่ายจีนแจ้งการอนุญาตขยายขอบข่ายชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดเพิ่มอีก

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ได้ร่วมกับนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตร ประจำกรุงปักกิ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหารือกับ Mr.Wang Fuxiao รองอธิบดีกรมความปลอดภัยอาหารนำเข้าและส่งออก สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Bureau of Import and Export Food Safety, The General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) และคณะผู้บริหาร ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างไทยและจีน

ล่าสุด GACC ได้แจ้งการอนุญาตขยายขอบข่ายชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดจากไทยส่งออกมาจีน ซึ่งกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งร่างพิธีสารฯ เสนอผ่านกระทรวงต่างประเทศ ตรวจสอบเนื้อหา ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบและมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามต่อไป

นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้หารือเกี่ยวกับระบบการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารส่งออกไปยังจีน (China Import Food Enterprise Registration system: CIFER) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังจีน สามารถปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนของ GACC ได้อย่างถูกต้องชัดเจน

รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก GACC มาฝึกอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ CIFER ที่ประเทศไทย ตลอดจนนำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และทางด้านเทคนิคระหว่างกรมปศุสัตว์และ GACC

โดยการส่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในระดับผู้ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนกันไปศึกษาดูงาน ณ ด่านกักกันสัตว์ของฝ่ายไทยและฝ่ายจีน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของทั้ง 2 ฝ่าย โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวขอบคุณ GACC ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการค้าระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ด้าน Mr.Wang Fuxiao รองอธิบดีกรมความปลอดภัยอาหารนำเข้าและส่งออกของสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) กล่าวขอบคุณกรมปศุสัตว์ไทย ที่ให้ความร่วมมือกำกับดูแลตรวจสอบสุขอนามัยการผลิตเนื้อและชิ้นส่วนรวมถึงผลพลอยได้สัตว์ปีกแช่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดของพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน จนส่งผลให้การส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งจากไทยมาจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมี 20 โรงงานที่สามารถส่งออกมาจีนได้ โดยยอดการส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งไปยังประเทศจีนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเกือบ 100% ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่า เป็นผลงานที่สำคัญของทั้ง 2 ฝ่าย

ทั้งนี้ทาง GACC จะให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ในการเพิ่มช่องทางการประสานงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อติดตามในส่วนของโรงงานที่ยังรอขึ้นทะเบียนรับรองสินค้าปศุสัตว์ส่งออกมาจีน จาก GACC อีกหลายแห่ง รวมถึงประเด็นโรงงานส่งออกไก่ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่ถูกชะลอการส่งออกชั่วคราวจำนวน 3 โรงงาน เพื่อจะได้สามารถกลับมาส่งออกใหม่ได้โดยเร็วต่อไป หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยและมีความถูกต้อง

นอกจากนี้ยังระบุว่า ความสัมพันธ์ของจีนและไทยที่ยาวนานนั้น เหมือนพี่น้องกัน สำหรับการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ CIFER ฝ่าย GACC ไม่ขัดข้อง พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรม รวมทั้งข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานด่านกักกันสัตว์ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย ถือว่า เป็นเรื่องที่ดี ทาง GACC จะได้นำไปพิจารณาต่อไป

“กรมปศุสัตว์มั่นใจว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยในด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่มีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศและการกำกับดูแลโดยกรมปศุสัตว์เพื่อให้กระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะ ได้คุณภาพ และมาตรฐานตามระบบ GMP และ HACCP ตามมาตรฐานระดับโลก และด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาครัฐและเอกชนไทยที่ต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเข้มงวด ภายใต้กรอบพิธีสารฯ ทั้งนี้ยังมีการส่งออกกลุ่มสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ จากไทยไปจีน อาทิ น้ำผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์นมอีกด้วย” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว