โรงเรียนดังเสียใจสุดซึ้ง เหตุกราดยิงพารากอน วอนเคารพความเป็นส่วนตัว

โรงเรียนดังออกแถลงการณ์เสียใจสุดซึ้ง นักเรียนก่อเหตุกราดยิง วอนทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้ก่อเหตุ พร้อมร่วมมือกับตำรวจเต็มที่

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 กรณีเกิดเหตุมีเสียงปืนดังขึ้นในศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเหตุดังกล่าวมีรายงานว่า เกิดขึ้นบริเวณชั้น 1 ของห้าง ก่อนที่ในเวลาต่อมา ศปก.ตร.จะรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ต้องหาอายุ 14 ปี มีอาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อกล็อก 19 โดยยอมวางอาวุธและควบคุมตัวไว้ได้แล้ว เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 5 ราย

นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้อำนวยการดิเอสเซนส์ ออกแถลงการณ์ The Essence ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ถึงผู้ปกครองนักเรียนดิเอสเซนส์ทุกคนว่า The Essence ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์บุกยิงในห้างสรรพสินค้าพารากอน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น. The Essence ได้รับทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียน The Essence ตามที่มีการรายงานข่าวจริง

นายวิวัฒน์กล่าวต่อว่า The Essence ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่หากมีประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่

และใคร่ขอความเห็นอกเห็นใจทุกท่าน โปรดเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวน้องที่เป็นผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนด้วย และหากผู้ปกครองและนักเรียนไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องการพบผมเพื่อพูดคุย ผมพร้อมที่จะพบทุกท่าน โปรดนัดหมายกับทีมแคร์ของโรงเรียนได้ครับ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง