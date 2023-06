อาคเนย์ประกันชีวิต ตั้งเป้าเบี้ย’66 เติบโต 20%

อาคเนย์ประกันชีวิต ตั้งเป้าเบี้ย’66 เติบโต 19-20% ลุยเพิ่มขีดความสามารถช่องทางตัวแทน ทั้งคุณภาพ-ประสิทธิภาพ เร่งขยายฐานตัวแทนจากที่มีทั้งหมด 3,000 ราย และสร้างพันธมิตรอีคอมเมิร์ซสร้างการเติบโต-เข้าถึงลูกค้า

วันที่ 21 มิถุนายน 22566 นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life เปิดเผยว่า ในปี 2566 บริษัทตั้งประมาณการเบี้ยประกันชีวิตรับรวมจะเติบโต 19-20% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) โดยในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ มีผลงานเบี้ยรับปีแรก เพิ่มขึ้นกว่า 116% YOY หรือมีมูลค่ากว่า 462 ล้านบาท

โดยเป้าที่ตั้งไว้อยู่บนสมมติฐานในการเพิ่มขีดความสามารถของช่องทางตัวแทน ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปริมาณของจำนวนตัวแทน จากปัจจุบันที่มีจำนวนตัวแทนทั้งหมด 3,000 ราย

Advertisement

รวมถึงการสร้างพันธมิตรอีคอมเมิร์ซเพื่อการเติบโตและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง นอกจากนี้พยายามสร้างนวัตกรรมการประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเซกเม้นต์หลักที่กำลังเป็นตลาดใหม่ เช่น ตลาดคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล หรือตลาดสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งต้องการวางแผนความคุ้มครองเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยชราในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทได้ปรับจุดยืนทางการตลาดใหม่ โดยใช้ชื่อ “SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต” ที่มีความทันสมัย เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ง่ายมากขึ้น พร้อมคำมั่นสัญญา แบรนด์ที่มาพร้อมบทพิสูจน์ (Brand proof)

โดย SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมการประกันชีวิตและการบริการ เพื่อเป็นบทพิสูจน์ให้ลูกค้า คู่ค้า และคนไทยเชื่อมั่น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มอบอำนาจให้ลูกค้าออกแบบความคุ้มครองและราคาได้ตามต้องการ (Insurance as pay-as-you-need)

และการบริการที่สร้างความสะดวกสบายและเข้าถึงง่าย (Convenience & Seamless experience) ในรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่าง มุ่งเน้นสร้างคุณค่า เพื่อดูแลทุกวันธรรมดาของชีวิตลูกค้าให้มีความสุขเหมือนที่เคย ผ่านบทพิสูจน์ 3 ด้านคือ

1.สำหรับลูกค้า SE Life ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ที่ลูกค้าสามารถออกแบบความคุ้มครองเองได้ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง ค่าห้อง ในราคาที่เหมาะสมตามงบประมาณ และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งบทพิสูจน์แรกที่เราส่งมอบให้ลูกค้า

คือ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ My Health My Choice (มายเฮลธ์ มาย ช้อยส์) “สุขภาพเลือกได้ ชีวิตก็ง่ายขึ้น” โดย My Health My Choice เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมให้บริการผ่านตัวแทนฝ่ายขายทั่วประเทศไทย

Advertisement

ในด้านการบริการลูกค้า SE Life ได้ยกระดับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ครบจบในที่เดียว ผ่านแอพพลิเคชั่น Line @THAIGROUP อาทิ บริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ มูลค่ากรมธรรม์ และความคุ้มครอง บริการต่ออายุกรมธรรม์ กู้กรมธรรม์ออนไลน์ และสมาชิกประกันกลุ่มสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มสำหรับตนเองและครอบครัวผ่านระบบออนไลน์

ล่าสุดเราเพิ่งเปิดให้บริการ เคลมออนไลน์ (e-Claim) ที่ลูกค้าสามารถยื่นเคลมและส่งเอกสารผ่านไลน์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้การเคลมเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัทพ์มือถือ

2.สำหรับตัวแทนฝ่ายขาย SE Life เพิ่มศักยภาพตัวแทนและช่องทางการขายที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกขึ้น เพื่อสร้าง Seamless Customer Experience

โดยปฏิรูปกระบวนการขายผ่านระบบดิจิทัล 100% โดยการเปิดตัว D-Life ที่ช่วยให้ชีวิตของตัวแทนประกันและพันธมิตร สามารถนำเสนอแผนประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานพร้อมด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างสูงสุด

ทั้งนี้ SE Life ยังเพิ่มการสนับสนุนตัวแทนฝ่ายขายเพื่อขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้าออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้น ด้วยระบบการบริหารผู้มุ่งหวังผ่านออนไลน์ ที่ช่วยเชื่อมต่อลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรากับตัวแทนในพื้นที่ซึ่งพร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศไทย

Advertisement

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหา จับคู่ความต้องการซื้อของลูกค้าและความสามารถในการขายของตัวแทน (Data-driven Lead Management and Auto Lead Assignment) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะขยายสำนักงานตัวแทนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และเปลี่ยนสาขาย่อยให้เป็นสำนักงานตัวแทน และใช้ระบบดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ผ่านออนไลน์ในรูปแบบ (Branch Automation)

3.สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตและเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้จำนวนมาก ผ่านเครือข่ายพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายใต้เครือทีซีซี ธนาคารของภาครัฐ และเอกชน กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทย นายหน้าดิจิทัล และพันธมิตรด้านการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงด้านการแพทย์และการบริการสุขภาพแบบองค์รวม SE Life ได้จัดตั้งทีม Health and Wellness โดยจับมือร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น BDMS มาเสริมประสิทธิภาพของการบริการ

โดยมีเป้าหมายในการสร้าง Wellness-as-a-service ecosystem เพื่อสร้างความสุขในทุกวันธรรมดาของชีวิตลูกค้าและคนไทยอย่างยั่งยืน ทั้งเรามีแผนเชื่อมต่อพันธมิตรที่พร้อมเชื่อมต่อผ่าน Open APIs เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของพันธมิตรได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการประกันชีวิต (Insurance accessibility) ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

และเพื่อส่งมอบบทพิสูจน์ทั้ง 3 ด้าน ผ่านการสร้างนวัตกรรมการประกันชีวิตและการบริการรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต การพัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญ เราจึงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ทั้งในส่วนของพนักงานและตัวแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะใหม่ๆ รองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง (Upskill, Reskill, Coaching Skill) เพิ่มความรู้ในเครื่องมือวางแผนทางการเงิน ทักษะด้านดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

รวมทั้งการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ที่จะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ SE Life ในอนาคต และส่งเสริมให้ SE Life เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในบทบาทโค้ช ที่สามารถเพิ่มศักยภาพแก่พนักงาน และมีแนวทางเป้าหมายร่วมกัน

ทั้งนี้ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิตได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนและสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญมากที่สุด

“เป้าหมายของ SE Life เราต้องการให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุขในทุกวันธรรมดาเหมือนที่เคย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็ตาม เราจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจ เคียงข้าง ให้คำปรึกษา พร้อมร่วมออกแบบวางแผนชีวิตที่ดีให้ลูกค้าทุกคนของ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต “สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง” นางภฤตยา กล่าว

อนึ่ง อาคเนย์ประกันชีวิต เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Thai Group (TGH) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและมีธุุรกิจการลงทุุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งประกันชีวิตแบบสามัญ อาทิ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบบำนาญ ฯลฯ ประกันชีวิตกลุ่ม และประกันชีวิตธุรกิจสถาบัน