เรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟที่ติดอยู่ในใจ

คอลัมน์ : ขึ้นแท่นปักที ผู้เขียน : พิศณุ นิลกลัด FB:@Pitsanuofficial

วันว่างที่มีเวลาเยอะ ๆ ผมชอบหยิบหนังสือกอล์ฟที่ซื้อเก็บไว้สมัยที่ยังทำนิตยสารกอล์ฟรายเดือนมาเปิดอ่านแบบอ่านเรื่องที่เคยอ่าน แล้วชอบ

เจอเรื่องดีมีประโยชน์มาเล่าครับ

เรื่องที่ถือเป็นคำสอนอมตะ คือคำตอบของ เบ็น โฮเเกน และ ไทเกอร์ วูดส์ รวมทั้งนักกอล์ฟระดับยอดฝีมืออีกหลายคน ที่ตอบตรงกัน เมื่อถามว่า “ไม้ 3 อันในถุงกอล์ฟที่เป็นไม้ทำสกอร์ มีอะไรบ้าง”

คำตอบคือ…

ไดรเวอร์ (หัวไม้ 1), เวดจ์ และพัตเตอร์

เบ็น เป็นนักกอล์ฟหมายเลข 1 ของโลกช่วงทศวรรษ 1940-1950 เป็น 1 ใน 5 นักกอล์ฟที่ได้แชมป์เมเจอร์ครบทั้ง 4 รายการ

ส่วนไทเกอร์เป็นมือ 1 ของโลกและได้แชมป์เมเจอร์ครบ 4 รายการหลังเบ็น โฮแกนถึง 47 ปี

แต่ทั้งสองคนเห็นตรงกันว่าถ้าจะทำสกอร์ให้ได้ดี ตีกอล์ฟให้เก่ง ต้องซ้อมไดรเวอร์ เวดจ์ และพัตเตอร์ให้มากกว่าไม้อันอื่น ๆ ในถุง

แปลได้ว่า กุญแจสำคัญของการเล่นกอล์ฟให้ได้สกอร์ดี มีโอกาสชนะการแข่งขัน ต้องเล่นไม้ 3 อันนี้ได้แม่นยำ

เป็นสูตรไปสู่ความสำเร็จของกีฬากอล์ฟที่ไม่เคยเปลี่ยน

ทำไมต้องไม้ 3 อันนี้ ?

ไดรเวอร์ เป็นไม้ที่ใช้ตี 10-14 หลุมในการเล่น 18 หลุม ถ้าตีไดรเวอร์ได้ไกล และตีอยู่ในแฟร์เวย์ทุกหลุม กอล์ฟจะเป็นเกมที่เล่นง่าย เล่นแล้วสนุก มีความสุข ทำสกอร์ได้ดี

แต่ถ้าตีไดรเวอร์ได้ไม่ดี จะมีปัญหาตามมามากมายให้แก้ไขไปตลอดการเล่น 18 หลุม ทั้งปัญหาทางเทคนิคการเล่น และปัญหาทางจิตวิทยา

เวดจ์ เป็นไม้ที่ใช้เล่นถ้านับเป็นจำนวนครั้งต่อการออกรอบ 18 หลุม ใกล้เคียงกับไดรเวอร์

ถ้าเป็นนักกอล์ฟฝีมือไม่เก่ง ตีออนตามเรกูเลชั่นได้ไม่มาก ยิ่งต้องเล่นด้วยเวดจ์หลายหลุม

ถ้าฝึกซ้อมตีเวดจ์มาก ๆ บ่อย ๆ โอกาสเล่นชอตแก้ไขขึ้นไปทำพัตต์เดียวก็มีบ่อยขึ้น

พัตเตอร์ เป็นไม้ที่ใช้มากที่สุดในถุงกอล์ฟ

ในทางทฤษฎี ใช้ทุกหลุม

ยกเว้น “เกิดอุบัติเหตุ” ลูกลงหลุมจากนอกกรีน

เคยมีงานวิจัยการใช้พัตเตอร์ของโปรพีจีเอ ทัวร์

ปรากฏว่าในการเล่น 18 หลุม ใช้พัตเตอร์เฉลี่ย 29 ครั้ง (36 Putts per round or 2 or more putts per hole is considered poor putting while 30 putts per round or less is excellent putting. The PGA Tour average is 29 putts per round with the best putter averaging 27.76 putts per round and the worst 30.36%

ใช้พัตเตอร์ 29 ครั้งต่อการเล่น 18 หลุม มากครั้งกว่าไม้ทุกอัน จึงต้องซ้อมให้มากเข้าไว้

ซึ่งเป็นสูตรการพัฒนาฝีมือให้เก่งเร็วที่เป็นอมตะ

คือเปอร์เซ็นต์ฝึกการซ้อม ต้องสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การเล่นจริงในการออกรอบ