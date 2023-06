“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” เพิ่มบริการใหม่ ซื้อตั๋วหนังผ่านแอป เร็ว ง่าย คุ้มค่า

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดบริการ “Mobile First by Major App” ซื้อตั๋วหนังผ่านแอป Major Cineplex เร็ว ง่าย คุ้มค่า พร้อมฟีเจอร์ใหม่ M Coupon ด้วยเทคโนโลยี AI มอบส่วนลดแบบโดนใจ สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าโรงหนัง ลดใช้กระดาษกับ Green Cinema โรงหนังรักษ์โลก

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการ ร่วมกับนายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

ล่าสุด เมเจอร์ฯ ได้บริการ “Mobile First by Major App” มอบความสะดวกสบายขั้นสูงสุดให้ลูกค้าซื้อตั๋วหนังได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก ง่าย แค่ปลายนิ้ว สามารถซื้อและชำระค่าตั๋วหนังผ่านแอปพลิเคชั่น Major Cineplex เร็ว ง่าย คุ้มค่า มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ M Coupon ด้วยเทคโนโลยี AI และ ML ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์การดูหนังของลูกค้า ซึ่งคัดสรรสิทธิประโยชน์ดี ๆ โดยมอบคูปองส่วนลดสุดคุ้มที่ตรงใจลูกค้า

Advertisement

โดยช่วงครึ่งปีหลังนี้ เมเจอร์ฯ มุ่งเน้นทำการตลาดในรูปแบบ Mobile Marketing เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบันที่นิยมการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Smart Phone มากขึ้น บริการ Mobile First by Major App จะช่วยลดขั้นตอนการออกตั๋วหนัง ประหยัดเวลา และที่สำคัญยังช่วยลดการใช้กระดาษเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ในขั้นตอนเดียว เพียงใช้ QR Code สแกนที่เครื่อง Smart Ticket ก็เข้าโรงหนังดูหนังได้เลย ไม่ต้องออกตั๋วหนังกระดาษ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเป็นโรงหนังรักษ์โลก Green Cinema

ทั้งนี้ บริการ Mobile First by Major App พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนนี้ ใน 6 สาขาต้นแบบ ที่ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา และจะขยายครบ 24 สาขา ภายในสิ้นปี 2566 โดยเพิ่มเติมการให้บริการเพิ่มในสาขา ดังนี้

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขุมวิท-เอกมัย, รังสิต, ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล พระราม 2, เกตเวย์ บางซื่อ, เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล พิษณุโลก, เซ็นทรัล เชียงราย, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, ศรีราชา ซีนีเพล็กซ์ และ แกรนด์ อีจีวี ซีคอน บางแค

โดยตั้งเป้ายอดการซื้อตั๋วหนังจาก Mobile First by Major App เมื่อขยายครบ 24 สาขา คาดว่าจะอยู่ที่ 90% นอกจากนี้ ตั้งเป้าจะขยายบริการ Mobile First by Major App ให้ครบทุกสาขาในไตรมาส 2 ของปี 2567 ตอกย้ำการเป็นโรงหนังไร้เงินสด หรือ Cashless Cinema อย่างครบวงจร

Mobile First by Major App เป็นบริการที่พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าทุก Generation ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์บน Smart Phone โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม GEN C หรือ Generation Connected ซึ่งเป็นลูกค้า Smart Shopper ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Mobile App สนใจและชื่นชอบการทำธุรกรรมบนออนไลน์ การเปิดให้บริการ Mobile First บนแอปพลิเคชั่น Major Cineplex จะช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้า เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงการซื้อตั๋วหนังได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน หลังประสบผลสำเร็จจากการให้เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ไร้เงินสด หรือ Cashless Cinema เป็นแห่งแรก ที่โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต มาตั้งแต่ปี 2564 และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยลูกค้าให้ความสนใจซื้อตั๋วหนังผ่านช่องทางออนไลน์และตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket พร้อมชำระค่าตั๋วหนังผ่านออนไลน์เพย์เมนต์รูปแบบต่าง ๆ ด้วยความสะดวกสบายจนเกิดเป็นสังคมไร้เงินสดในโรงภาพยนตร์อย่างเห็นได้ชัด

Advertisement

บริการ Mobile First by Major App นอกจากให้ความสะดวกสบายแล้วยังพร้อมเสิร์ฟฟีเจอร์สที่ตอบโจทย์ ได้แก่ ซื้อตั๋วด่วน (Fast booking), ปักหมุดสาขาที่คุณชื่นชอบ, เข้าถึงข่าวสารโปรโมชั่น หรือ ใช้ M Coupons เพื่อรับส่วนลดที่มีให้เฉพาะช่องการซื้อตั๋วหนังผ่านแอปพลิเคชั่น Major Cineplex เท่านั้น โดย M Coupon เป็นนวัตกรรมการให้สิทธิประโยชน์พิเศษกับลูกค้าที่ตรงใจตามพฤติกรรมของลูกค้าที่ชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI และ ML ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการดูตัวอย่างภาพยนตร์และการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในอดีตของลูกค้าแต่ละราย ผ่านทางระบบ Smart engine ที่สามารถวิเคราะห์และแบ่งพฤติกรรมลูกค้าตาม segment ต่าง ๆ และส่งคูปองส่วนลดสิทธิประโยชน์พิเศษให้เป็นรายบุคคลที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับคูปองที่โดนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดโปรโมชั่น App Day เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อครั้งแรกและการซื้อซ้ำ

ตลอดจนยังเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก M Gen สามารถสมัคร Online ได้ พร้อมเปิดใช้งานและมีส่วนลดเฉพาะกลุ่มสมาชิกได้เช่นกัน ที่ผ่านมาได้มีการจัดแคมแปญพิเศษสำหรับการซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชั่น Major Cineplex ไม่ว่าจะเป็นการจัดแคมเปญคุ้มสองต่อ และส่วนลด M Coupons ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า