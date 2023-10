“ห้างกลุ่มคาเดเว” ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล คว้ารางวัลระดับโลก

กลุ่มเซ็นทรัล เผยห้างกลุ่มคาเดเว สร้างปรากฏการณ์ คว้ารางวัล Most Innovative Department Store in the World จากสมาคมห้างสรรพสินค้าระดับโลก

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายอังเดร เมเดอร์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มคาเดเว กล่าวว่า กลุ่มคาเดเว ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้า ระดับลักชัวรี ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านสถาปัตยกรรม เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ากว่า 100 ปี และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเยอรมนี 3 แห่ง ได้แก่ “คาเดเว” (KaDeWe) กรุงเบอร์ลิน, “อัลสแตร์เฮาส์” (Alsterhaus) เมืองฮัมบูร์ก และ “โอเบอร์โพลลิงเกอร์” (Oberpollinger) เมืองมิวนิก ภายใต้การบริหารของกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทของคนไทย

ได้คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติจาก Intercontinental Group of Department Stores (IGDS) ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 37 ประเทศ ใน 5 ทวีป ได้แก่

1.รางวัลสุดยอดห้างสรรพสินค้าที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระดับโลก (Most Innovative Department Store in the World) ซึ่งเป็นการยกย่องห้างสรรพสินค้าที่มีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาและทรานฟอร์มที่ดีที่สุดในโลก รวมทั้งรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมอบให้กับห้างในกลุ่มคาเดเวทั้ง 3 แห่ง คือ “คาเดเว” (KaDeWe) กรุงเบอร์ลิน, “อัลสแตร์เฮาส์” (Alsterhaus) เมืองฮัมบูร์ก และ “โอเบอร์โพลลิงเกอร์” (Oberpollinger) เมืองมิวนิก

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมบริหารห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Team at a Department Store) มอบให้กับทีมบริหารไวน์และเครื่องดื่ม ของห้างคาเดเว กรุงเบอร์ลิน ด้วยความโดดเด่นในการบริการไวน์และเครื่องดื่มระดับพรีเมียมที่มีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกในร้านอาหารและบาร์ ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยทั้ง 2 รางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล

ปัจจุบันจำนวนลูกค้าของห้างในกลุ่มคาเดเวที่มาเยือนต่อวัน แบ่งเป็น ห้างคาเดเว ประมาณ 50,000 คนต่อวัน, ห้างอัลสแตร์เฮาส์ ประมาณ 15,000 คนต่อวัน และห้างโอเบอร์โพลลิงเกอร์ ประมาณ 30,000 คนต่อวัน โดยจะมีเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ในส่วนสัญชาติลูกค้ามีทั้งที่เป็นชาวเยอรมัน, ชาวอียู และประเทศอื่น ๆ นอกอียู

“ทั้งนี้ อาณาจักรห้างสรรพสินค้าหรูในยุโรปของกลุ่มเซ็นทรัลทุกแห่ง มุ่งมั่นในการทรานฟอร์มทุกมิติให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์และเทรนด์แห่งดิจิทัลยุคใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้า ปักหมุดเป็นเดสทิเนชั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือน” นายอังเดร กล่าว