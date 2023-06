นิสสัน เปลี่ยนโลโก้ฉลอง 90 ปี มุ่งพัฒนาการขับเคลื่อนในอนาคต

นิสสัน ประกาศ ขับคลื่อนองค์กร มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยดีเอ็นเอนิสสันซึ่งยึดหลัก “กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า” หรือ “Do what others don’t dare to do.”ในโอกาส ครบ 60 ปี

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 รายงานจาก นิสสัน มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น โยโกฮาม่า หลังจากนิสสันประกาศการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยดีเอ็นเอ นิสสันซึ่งยึดหลัก “กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า” หรือ “Do what others don’t dare to do.”

นิสสัน ได้ตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2476 จิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญได้ผลักดันให้นิสสันเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการพัฒนาการขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่อนาคตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความต้องการของลูกค้า

ก่อนถึงโอกาสครบรอบ 90 ปีในวันที่ 26 ธันวาคม2566 นิสสันวางแผนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกตลอดทั้งปี รวมถึงมีตราสัญลักษณ์ หรือ Logo ที่จะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตและอนาคตอันน่าตื่นเต้นของบริษัท กิจกรรมเหล่านี้จะย้อนรำลึกถึงมรดกแห่งความเป็นนิสสัน เฉลิมฉลองความสำเร็จในปัจจุบัน และก้าวไปสู่อนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายด้วยการให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงาน และสังคมที่ให้การสนับสนุนนิสสันมาอย่างยาวนานกว่าเก้าทศวรรษ