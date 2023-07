AWC เสริมพอร์ต ทุ่ม 7,789 ล้าน ซื้อ “พลาซ่า แอทธินี นิวยอร์ก”

AWC ทุ่ม 7,789 พันล้านบาทซื้อหุ้นโรงแรมพลาซ่า แอทธินี นิวยอร์ก กลางเกาะแมนฮัตตัน จุดหมายปลายทางระดับโลก รับสิทธิเป็นเจ้าของแบรนด์ระดับอัลตราลักเซอรี่ “พลาซ่า แอทธินี” ในอเมริกาและไทย พร้อมเชื่อม 2 โครงการในนครนิวยอร์ก-อาคาร EAC กรุงเทพฯ โครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้ “River Journey Project” พร้อมเสริมแกร่งด้านการท่องเที่ยวทางสายน้ำให้ประเทศไทย

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้น AWC อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นกิจการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี นิวยอร์ก มูลค่ารวม 7,789 ล้านบาท ที่รวมกรรมสิทธิ์ freehold ในโรงแรมพลาซ่า แอทธินี นิวยอร์ก และได้สิทธิเจ้าของแบรนด์พลาซ่า แอทธินี ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี นิวยอร์ก ตั้งอยู่ใจกลางเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก พร้อมสิทธิเจ้าของแบรนด์คุณภาพชั้นนำระดับโลกอย่าง “พลาซ่า แอทธินี” ผ่านความเชื่อมโยงของ 2 โครงการระดับแฟลกชิปในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

รวมถึงการมีพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอย่าง Nobu Hospitality ร่วมพัฒนาโรงแรมระดับไอคอนิก ทั้งโรงแรม พลาซ่า แอทธินี โนบุ โฮเทล แอนด์ สปา นิวยอร์ก (Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York) และโรงแรม เดอะ พลาซ่า แอทธินี โนบุ โฮเทล แอนด์ สปา แบงคอก (The Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok) ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าระดับอัลตรา ลักเซอรี่ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้แบรนด์ของ AWC เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ AWC จะเข้าซื้อหุ้นในกิจการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี นิวยอร์ก จำนวนร้อยละ 18 ในมูลค่า 1,402 ล้านบาทก่อน และจะมีสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ (call option) อีกจำนวนร้อยละ 82 ภายในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นการลงทุนที่ยืดหยุ่น ตอบโจทย์การเติบโตแบบก้าวกระโดด

นอกจากนี้ ยังไม่เกิดภาระต่องบดุลของทางบริษัทระหว่างการพัฒนา และสามารถจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนพัฒนา ภายใต้สัดส่วนการลงทุนของบริษัท ควบคู่กับการรับกำไรจากการพัฒนาเต็มจำนวน และยังสามารถได้รับผลดีจากการเติบโตของมูลค่าแบรนด์พลาซ่า แอทธินี ที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเปิดดำเนินงาน และสร้างรายได้เพิ่มกับโครงการอื่น ๆ ในระยะยาวด้วย

“การลงทุนครั้งนี้ของ AWC เป็นการสร้างคุณค่าร่วม หรือ synergy value ด้วยการเสริมโมเดลพอร์ตโฟลิโอผ่านการพัฒนา 2 โรงแรมระดับไอคอนิก ได้แก่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี โนบุ โฮเทล แอนด์ สปา นิวยอร์ก และโรงแรมเดอะ พลาซ่า แอทธินี โนบุ โฮเทล แอนด์ สปา แบงคอก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางเชื่อมต่อหลากหลายโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาของ AWC ภายใต้แนวคิด River Journey Project สร้างประสบการณ์ระดับอัลตราลักเซอรี่” นางวัลลภากล่าว