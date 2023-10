ตัดริบบิ้นมิกซ์ยูส “เซ็นทรัล อุบล” บูมไมซ์ซิตี้-ท่องเที่ยว-อีเวนต์โซนอีสานใต้

CPN-เซ็นทรัลพัฒนา แกรนด์โอเพนนิ่งมิกซ์ยูส “เซ็นทรัล อุบล” ครบ 4 ธุรกิจหลัก ศูนย์การค้า-โรงแรม-คอนโด-ศูนย์ประชุม มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท บูมท่องเที่ยวอีสานตอนใต้ บนที่ดิน 67 ไร่ พื้นที่ 186,284 ตร.ม. ปั้นทำเล New CBD ควบคู่อัพเกรดจังหวัดอุบลฯ สู่ Mice City สมบูรณ์แบบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในโอกาสเป็นประธานการเปิดตัวเป็นทางการโครงการ เซ็นทรัล อุบล โดยระบุศักยภาพจังหวัดเป็นเมือง 4 แสง

รู้จักอุบลราชธานี-เมือง 4 แสง

ประกอบด้วย 1.เมืองแสงแรกแห่งสยาม ดวงอาทิตย์ขึ้นห่งแรกที่ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ติด สปป.ลาว

2.เมืองแห่งแสงธรรม มีวัดที่เป็นที่ศรัทธาของชาวไทยและชาวโลกหลายแห่ง มีพระอริยสงฆ์ หลวงปู่เสา นันตสีโล, หลวงพ่อชา, หลวงปู่มั่น บุคคลของโลกสาขาสันติธรรม

3.เมืองแห่งแสงเทียน เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สืบสานมาถึงปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เช่น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

4.เมืองแห่งแสงโซลาร์เซลล์ จังหวัดอุบลฯ มีเขื่อนสิรินธร ก่อนหน้านี้ เขื่อนทำหน้าที่น้ำการเกษตร ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ ปัจจุบันผลิตไฟจากแสงอาทิตย์ด้วย ผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริด ตัวเขื่อนมี natural walk way

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลฯ มีวิสัยทัศน์พัฒนาจังหวัด ปีะ 2566-2570 เป้าหมายใหญ่ยกระดับเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก แสงที่ 5 อยากเป็นเมืองแห่งแสงดนตรี ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ และอยากเป็น Mice City

“ที่ผ่านมาเราเป็นแล้ว แต่เจอสถานการณ์โควิด วันนี้เตรียมตัวเพื่อขอรับการรับรองจาก สสปน. หรือ TCEB เป็น Mice City โดยหนึ่งในปัจจัยสำเร็จมากจากเซ็นทรัล อุบล เปิดคอนเวนชันฮอลล์ใหญ่ที่สุดในโซนอีสานใต้”

3 กลยุทธ์ มิกซ์ยูสโปรเจ็กต์สมบูรณ์แบบ

นางสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN กล่าวว่า การพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล อุบล เป็นความตั้งใจในการทำตาม Commitment ของบริษัท

โดย CPN นับเป็นรายแรกและรายเดียวที่พัฒนาโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วนด้วยกลยุทธ์ Fully-Integrated Retail-Led ที่มีศูนย์การค้าเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยง ผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

1.Develop New District: พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ บุกเบิกเมืองศักยภาพ ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ, ท่องเที่ยว และการใช้ชีวิต



ซึ่งอุบลราชธานี เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 1 ของภาคอีสานตอนใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต (Emerald Triangle) หนึ่งความร่วมมือระหว่างไทย ลาว กัมพูชา ดังนั้น เราเล็งเห็นศักยภาพและตั้งใจมาพัฒนามากกว่าศูนย์การค้าตั้งแต่แรก ให้โครงการมิกซ์ยูส “เซ็นทรัล อุบล” เป็นการสร้างเมือง สร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ให้กับเมือง (New CBD) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรองรับเครือข่ายคมนาคม: รองรับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

อีกทั้งรองรับ Ubon MICE City ด้วยความพร้อมของ Convention Hall Iconic Landmark และกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยโรงแรม Centara Ubon ทำให้อุบลเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถอยู่แบบ Long Stay ได้นานขึ้น

2.Strong Synergy & Ecosystem เชื่อมโยงธุรกิจภายในมิกซ์ยูส ทั้งศูนย์การค้า-คอนโดมิเนียม-โรงแรม-คอนเวนชั่นฮอลล์

กลยุทธ์สำคัญคือ การทำให้ทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงกัน Fully-Integrated โดยมี Shopping Center เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต

ในส่วนคอนโดมิเนียม ESCENT Ubon เปิดตัวปี 2561 ปัจจุบันปิดการขาย 100% และล่าสุดกับโรงแรม Centara Ubon ที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว

โดย Privilege ของการมีที่อยู่อาศัย หรือมาพักในโรงแรมที่อยู่ติดศูนย์การค้า คือความสะดวกสบาย ที่เราออกแบบ Lifestyle Journey ของลูกค้าให้เชื่อมโยงกันหมด จุดแข็งคือการมี Big Data ของกลุ่มเซ็นทรัลอย่าง The 1

3.Community at Heart ความภูมิใจของชาวอุบลฯ เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตและดูแลชุมชน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด รวมถึงงาน MICE, งานสาธารณประโยชน์ร่วมกับเมือง

เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา, Ubon Auto Expo 2023, สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัย และการประชุมสังสรรค์ของหน่วยงานราชการต่างๆ

นอกจากนี้ เป็นแลนด์มาร์กของงานเทศกาลทั้งตรุษจีน, สงกรานต์, UBON Pride, Countdown โดยทั้งหมดเป็นงานประจำจังหวัด และอยู่ในลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวของ ททท.

รวมถึงการเป็น Food Destination ของอีสานใต้ เช่น งาน E-San Fruit Fest, IT TASTES GOOD อร่อยปักหมุดสตรีทฟู้ดไทย ครัวคุณต๋อยยกทัพ บุกเซ็นทรัล อุบล เป็นต้น

ในด้านสิ่งแวดล้อม เราได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี 2563 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พม.) อีกด้วย

“เซ็นทารา อุบล” แตกต่างอย่างผู้นำ

สำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โรงแรม Centara Ubon มาตรฐานบริการระดับ International และเป็น Hub of Lifestyle ที่ดีที่สุดให้กับอุบลราชธานี ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านงานดีไซน์และศิลปะที่เติมเต็มศักยภาพจังหวัด

รายละเอียดโรงแรม มีห้องพัก 160 ห้อง 3 แบบ คือ ห้อง Deluxe วิวเมือง, ห้อง Premium Deluxe วิวสระว่ายน้ำ วิวสวน พร้อมระเบียง และ ห้อง One Bedroom Suite พร้อมระเบียง

โดยแต่ละห้องพักตกแต่งสไตล์ อบอุ่นและทันสมัย แฝงด้วยศิลปวัฒนธรรมโดดเด่นของชาวอุบลฯ และอีสานตอนใต้ ทุกห้องมี Daybed ให้เข้าพักได้ถึง 3 คน

และมี Dining Table สำหรับทำงาน พร้อมชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร สร้างความแตกต่างจากโรงแรมทั่วไปด้วยคอนเซ็ปต์ของ Bleisure ที่สามารถทำงานและท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

โรงแรมนี้มอบประสบการณ์และไลฟ์สไตล์การกินดื่มในรูปแบบ Exceptional Experiences แห่งเดียวในอุบลฯ ด้วย ‘House of Kin Ubon’ ร้านอาหารที่จะเป็น Favourite Family Restaurant ของทุกคนในครอบครัว

ผสมผสาน Local ingredients ยกระดับวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นที่นำมาทำให้กลายเป็นเมนูใหม่ที่อร่อยและลงตัว

อาทิ อาหารเช้าจากวัตถุดิบหมูยอ กุนเชียง ก๋วยจั๊บญวน และยังมี Buffet Brunch ช่วง Festive อาหารกลางวันภายใต้คอนเซ็ปต์ Family Dining ในสไตล์ A la carte buffet

อาหารเย็นเมนู Fusion เช่น แกงเผ็ดน่องเป็ด Duck Confit เคี่ยวนานถึง 4 ชั่วโมง มัสมั่นเนื้อแก้มวัว แกงปูใบชะพลู

“Godfather Coffee” คูลกว่านี้มีอีกไหม

พร้อม Weekend Menu สุดพิเศษ อาทิ เมนูสเต๊กโคขุนอีสาน กับ Wine Pairing และ International Buffet พร้อม Tomahawk Night ในช่วง Special Festive โดย เชฟวัช วัชระ สุทธิวงศ์ Executive Chef

และ ครั้งแรกกับ Co-Create with Local Hero กับ ‘Godfather Coffee’ คาเฟ่สุดคูลแห่งอีสาน นำโดย ชิน ธีระพงษ์ ดำรงอัครวิวัฒน์ Head of Barista ประจำสาขาอุบลฯ

Godfather Coffee รังสรรค์เมนูกาแฟสุดพิเศษในบรรยากาศ Contemporary & Metro Cafe และ พักผ่อนช่วงค่ำคืนที่ ‘THE CLAY’ บาร์สุดชิล ที่ Hangout แห่งใหม่ของจังหวัด

นำเสนอเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ใหม่ๆ ที่ตั้งชื่อตาม Location สำคัญของเมือง อาทิ สว่างวีระวงศ์ ดงอู่ผึ้ง และ วนารมย์ โดยมี ‘ซอดแจ้ง’ เป็นส่วนผสม เป็นต้น



โรงแรมกับ Art & Design เป็นห้องรับแขกที่ยินดีต้อนรับผู้คน ทั้งในจังหวัดอุบลฯ และประเทศเพื่อนบ้าน นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นโชว์ผ่านงานดีไซน์และงานศิลปะ ในพื้นที่ห้องพัก, โถงล็อบบี้และพื้นที่หน้าลิฟท์แต่ละชั้น

สำหรับคอนเวนชันฮอลล์ ตอบโจทย์การทำงาน งานจัดเลี้ยง และงานสัมมนา มีพื้นที่จัดงานในส่วนกลางของโรงแรม รวมถึงห้องประชุมและอบรมสัมนา 3 ห้อง และห้องแกรนด์บอลรูม ขนาด 300 ตร.ม.

“เราหวังว่าโรงแรมเซ็นทารา อุบล จะช่วยสร้างความสุขให้กับอุบลฯ นักเดินทางจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งศรีสะเกษ, สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร และเพื่อนบ้านจาก สปป.ลาว, กัมพูชา และเวียดนามอีกด้วย”

ในแผนภาพใหญ่ บริษัทเตรียมเปิดโรงแรมเซ็นทารา อยุธยา ภายในสิ้นปี 2566 นี้ ทำให้โรงแรมในเครือ CPN ในปีนี้มีทั้งสิ้น 10 แห่ง จำนวน 1,600 ห้องพัก

สำหรับลูกค้าสมาชิก The 1 สามารถแลก 1,000 คะแนนรับส่วนลด 100 บาท และ แลก 500 คะแนนรับส่วนลด 20% เมื่อจองห้องพักในราคาเว็บไซต์ Centarahotelsresorts.com หรือ ใช้บริการที่ห้องอาหาร House of KIN

“อุบล ฮอลล์” ขนาดจุสูงสุด 2,000 คน

นายสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า

ในส่วนของศูนย์การค้า ได้มีการเปิดตัว “อุบล ฮอลล์” ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่แห่งใหม่ในอีสานใต้ ขานรับนโยบาย MICE City และเติมเต็มศักยภาพของจังหวัด เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการและการใช้ชีวิตของทุกคน

รายละเอียด มีพื้นที่จัดงาน 2,500 ตร.ม. รองรับลูกค้า 2,000 คน, จุดจอดรถยนต์ 2,000 คัน และรถจักรยานยนต์ 1,200 คัน

ในด้านทำเล สามารถเชื่อมต่อกับทางหลวง 231, ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 10 นาที และสถานีขนส่งผู้โดยสารเพียง 5 นาที และมี Transportation Hub ครบทุกประเภท

สำหรับคอนโดมิเนียม เราตั้งใจมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพภายในโครงการมิกซ์ยูสชั้นนำ เจาะทำเลใจกลางเมือง พร้อมจุดแข็งของการอยู่ติดศูนย์การค้า มาตรฐานเดียวกันกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศํยของเราทั่วประเทศ

โดยคอนโดฯ เอสเซ็นท์ อุบล เฟส 1 ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ออกแบบเป็นคอนโดไฮไรส์ สูง 14 ชั้น โครงการแรกในจังหวัด พร้อมส่วนกลาง Top floor



พร้อมสิทธิพิเศษของการเป็น “ลูกบ้านเซ็นทรัล” จากการผนึกกำลังของธุรกิจต่างๆ ในเครือเซ็นทรัล

อนึ่ง CPN ขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all สร้างและพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณภาพเพื่อดูแลคนและชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมๆ กัน อย่างสมดุลและลงตัว

