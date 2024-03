คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ เห็นชอบทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ 10 โครงการ

คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีมติเห็นชอบทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และอนิเมชั่น 10 โครงการ “คุณชายอดัม” บอกว่า ใครสนใจ เริ่มเตรียมโปรเจค เตรียม Proposal เตรียมบทภาพยนตร์ รอกันไว้เลย

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่กระทรวงการต่างประเทศ “นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี” รองประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567

จากนั้น เวลา 16.30 น. นายสุรพงษ์ พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ ได้ร่วมกันแถลงผลการประชุม ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการต่างประเทศ

โดยคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีมติเห็นชอบทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และอนิเมชั่น 10 โครงการ ที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์

ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดัม) กล่าวว่า แม้ขณะนี้เป็นช่วงเวลาจัดทำงบประมาณ ซึ่งจะอนุมัติช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม และยังไม่มีกรอบตัวเงินที่ชัดเจน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น งบประมาณส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้สำหรับการผลิตซีรีส์ ละคร ภาพยนตร์ สารคดี และ แอนิเมชั่น ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนในอุตสาหกรรมที่สร้างงบประมาณกลุ่มนี้ขึ้นมา

โดยจะเเยกออกมาเป็น 10 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสารคดี ภาพยนตร์ ทั้งแบบอิสระ และเพื่อเจาะหรือเพิ่มมูลค่าในตลาด เพื่อเน้นไปด้านเทศกาล เน้นการสร้างผู้ผลิตหน้าใหม่และบุคลากร เพื่อสร้างโอกาสและรายได้เข้าสู่ประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างกลุ่มผู้ชมใหม่ ๆ อย่างกลุ่มเด็ก

ในอนาคตอันใกล้จะมีการประกาศที่ชัดเจนของงบประมาณการสนับสนุนทั้ง 10 รูปแบบ ซึ่งน่าจะครอบคลุมการผลิต 10-20% ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ต้องขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการงบสนับสนุน ให้เริ่มเตรียมโปรเจ็ก ทั้งบทภาพยนตร์ โครงสร้าง หรือทีมทำงาน หรือถ้าทำไปแล้วก็เตรียมโครงการหลังการถ่ายทำได้

“เรามีงบสนับสนุนเเล้ว ทุก ๆ ท่านในอุตสาหกรรมจะได้มีเวลาในการเตรียมงาน เตรียมโครงการ เตรียมโปรเจ็กต์ ในการพูดคุยกับกลุ่มทุนต่าง ๆ เพื่อหาทุนร่วม เราให้ความสำคัญกับระยะเวลาการทำงาน ไม่อยากให้อยู่ในระยะที่สั้นมาก ๆ”

สำหรับการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และอนิเมชั่น 10 โครงการ มีดังนี้

1. โครงการสนับสนุนภาพยนตร์ไทย

2. โครงการสนับสนุนการร่วมทุนสร้างภาพยนตร์ไทย (Co-Production Funding)

3. โครงการสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์หน้าใหม่ (Emerging Filmmaker)

4. โครงการสนับสนุนภาพยนตร์สารคดีไทย สู่เทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ

5. โครงการสนับสนุนภาพยนตร์สำหรับเด็ก

6. โครงการสนับสนุนภาพยนตร์อนิเมชั่น

7. โครงการสนับสนุนงบประมาณสำหรับผลิตละครซีรีส์ในหมวดช่องโทรทัศน์

8. โครงการสนับสนุนงบประมาณสําหรับผู้ผลิตซีรีส์อิสระ

9. โครงการสนับสนุนละครและซีรีส์เด็ก

10. โครงการสนับสนุนงบประมาณการผลิตซีรีส์วายไทย





ภาพจาก Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand