ครั้งแรกของไทย! ส.อ.ท.โชว์พิเศษ “The Rocketman มนุษย์บินได้” พร้อมยกทีมนวัตกร Silicon Vallay ร่วมเปิดฉากงาน Exponential Manufacturing Thailand 2019 สัมมนาอุตสาหกรรมรับมือดิสทรัป ที่สุดแห่งปี

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดฉากงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความร่วมมือจาก Singularity University (SU) ที่ได้นำทีมนวัตกรที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกจาก Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อรับมือกับภาวะ Disruption Technology ที่กำลังมาแรงและส่งผลต่อธุรกิจทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมไทยอย่างกว้างขวางพร้อมการแสดงพิเศษจาก ริชาร์ด บราวน์นิ่ง ผู้ก่อตั้งบริษัท Gravity Industries หรือ ร็อคเกตแมน มนุษย์บินได้ มาบินโชว์ในงานเลี้ยงรับรองแขกพิเศษ ทั้งนี้งาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” นับเป็นวาระแห่งชาติที่จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญมาช่วยกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอด และส่งเสริมให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมทั้ง ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักธุรกิจจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมไทยได้ขึ้นแท่นเป็นผู้นำธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยในภูมิภาคนี้ จากการประชุมสัมมนาที่เต็มไปด้วยสาระที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความคิดของคนที่จะต้องเปิดรับ เปิดกว้าง เรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ผมในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นเจ้าภาพตัวแทนของประเทศไทยจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” ที่จะมาเปิดโลกทัศน์ของนักธุรกิจและผู้ประกอบการ นำไปสู่การพลิกโฉมและปรับแนวคิดโดยเฉพาะการรับมือกับ Disruption Techmologyที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตและผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางในตลาดโลก ซึ่งผมมั่นใจว่างาน“Exponential Manufacturing Thailand 2019”ครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและเร่งการพัฒนาอย่างรีบด่วน นอกจากนี้นับเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่จะได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรชื่อดังจาก SU – Silicon Valey ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกจำนวนกว่า20 ท่าน ที่จะมาพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงโลกของเรามาแล้ว อาทิ ริชาร์ด บราวน์นิ่ง ผู้ก่อตั้งบริษัท Gravity Industries Ltd หรือร็อคเกตแมน มนุษย์บินได้ที่ได้รับการบันทึกใน Guinness World Records ด้าน ‘ชุดเครื่องยนต์เจ็ทแบบใช้ร่างกายควบคุมที่มีความเร็วที่สุดในโลก’ บรรยายหัวข้อ: ธุรกิจวิศวกรรมการบินระดับโลกที่ท้าทายด้านขอบเขตการบินของมนุษย์ : “Global Engineering Business to Challenge Human Flight Limitation” ,อันเดร เวกเนอร์ ประธานฝ่ายการผลิตด้วยระบบดิจิทัล Singularity University และผู้ก่อตั้งและประธานผู้บริหาร Authentiseเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ด้วยระบบสามมิติ และโอกาสของการกระจายการผลิต บรรยายหัวข้อ: “ลำดับความสำคัญของการผลิต :Priorities of Manufacturing” ส่วนแอนเดรส เดอ ลีออง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Hyperloop ซึ่งเป็นระบบขนส่งแห่งอนาคตที่สามารถขนส่งผู้โดยสารเดินทางผ่านท่อด้วยความเร็ว 700 ไมล์ต่อชั่วโมง (1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และได้ทดลองใช้งานแล้วที่ประเทศดูไบซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก บรรยายหัวข้อ: “HyperloopTTระบบที่กำลังพลิกโฉมอนาคตของการเคลื่อนไหว : How HyperloopTT is reshaping the future of mobility”

นอกจากนี้ยังมี ดร. มาร์ค โพสต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ มหาวิทยาลัยอูเตรตท์ และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็น ผู้พัฒนาเทคโนโลยีในด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับการใช้งานของผู้บริโภคและเพื่อสุขภาพ และเป็นคนแรกในโลกที่ได้คิดทำแฮมเบอร์เนิ้อวัวด้วยโปรตีนสังเคราะห์จากพืชบรรยายหัวข้อ: “ผลิตแทนการปลูก/เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร Manufacturing instead of growing Food” ดร. อันยา บอยเซ่นอาจารย์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ คณะไมโครและนาโนเทคโนโลยีที่ Technical University of Denmarkมหาวิทยาลัย Singularity University เธอมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องกลจุลภาคและนาโนเทคโนโลยี บรรยายหัวข้อ:“เทคโนโลยีนาโน และการออกแบบ” อาทิ สก็อต ซัมมิท ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบ Summit ID และอาจารย์มหาวิทยาลัย Singularity University ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการพิมพ์สามมิติ

บรรยายหัวข้อ: “โอกาสในยุคของการพิมพ์ 3 มิติ – Opportunity in the age of 3D Printing”

รวมถึง เจสัน ดันน์นักบุกเบิกระดับนานาชาติในด้านการใช้สอยพื้นที่เพื่อธุรกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน บรรยายหัวข้อ: “การผลิตในอวกาศและการเปลี่ยนแปลงการผลิตบนโลก: Manufacturing in space and how it changes Manufacturing on Earth” และทิม เกอร์เทนส์ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท MX3D ผลงานสร้างชื่อคือการสร้างสะพานเหล็กพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของโลกในอัมสเตอร์ดัม บรรยายหัวข้อ:“การพิมพ์นอกกรอบ :Printing Outsite the Box” และ รัสส์ แอนโกลด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี และผู้ร่วมก่อตั้ง Ekso Bionicsโดยเทคโนโลยี Exoskeletenของเขาได้ช่วยผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่สมองและเส้นประสาทไขสันหลังเพื่อฟื้นฟูเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการก่อสร้างการผลิตและการใช้งานอุตสาหกรรมบรรยายหัวข้อ:“วิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของโครงกระดูกภายนอกที่ดีกว่า แข็งแรงกว่า และเร็วกว่า: Better, Stronger, Faster: Evolution and Applications of Exoskeleton Technology” อีกด้วย

ด้านนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเสริมว่า “ งานสัมมนา 2 วันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะมีทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันสำหรับท่านที่สนใจ ไฮไลต์สำคัญในการสัมมนาจะมี 4 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1. การมองภาพอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจาก Silicon Valley2. การผลิตสารเติมแต่ง (Additive Manufacturing) การสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการพิมพ์แบบ 3 มิติ ซึ่งปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปไกลมา เช่น การสร้างสะพานเหล็ก หรือผลิตสิ่งของในอวกาศจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

3. การเชื่อมต่อในการผลิต (Connectivity in Manufacturing) การนำ blockchain, AR/VR, IoT หรือ COBOT มาช่วยยกระดับอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น 4. นาโนเทคโนโลยี ซึ่งถูกนำมาใช้ทางการแพทย์โดยใช้ nano-cell อาทิ การโจมตีเซลส์มะเร็งโดยตรง หรือการสร้างเนื้อในแฮมเบอเกอร์ด้วยโปรตีนสังเคราะห์จากพืช

ทั้งนี้ งานประชุมสุดยอด “Exponential Manufacturing Thailand 2019” ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, บางจาก คอร์ปอเรชั่น, เครือเจริญโภคภัณฑ์, พลังงานบริสุทธิ์, อินโดรามา เวนเจอร์ส, ทรู คอร์ปอเรชั่น, เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, ซิสโก้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้, พีทีที โกลบอล เคมิคอล, ไออาร์พีซี, ไอคอนสยาม, ปตท, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และซินเน็ค (ประเทศไทย)และสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ