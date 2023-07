เปิดโผ 10 อันดับหนัง-ซีรีส์ ยอดนิยมบน Netflix

“Netflix” เผยรายชื่อซีรีส์และภาพยนตร์ยอดนิยมตลอดกาล พบ “Squid Game” ซีรีส์สุดโหดจากเกาหลีใต้ยังคงยืนหนึ่ง ยอดรับชมทะลุ 260 ล้าน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า “เน็ตฟลิกซ์” (Netflix) ยักษ์แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง เผยรายชื่อซีรีส์และภาพยนตร์ยอดนิยมตลอดกาลของโลก ซึ่งเก็บสถิติจากจำนวนการรับชมจนถึงวันที่ 16 ก.ค. 2566

จากรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 ของ Netflix ระบุว่า ซีรีส์ยอดนิยมตลอดกาล 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่

1. Squid Game ซีซัน 1 ยอดการรับชม 265,200,000 ครั้ง

2. Wednesday ซีซัน 1 ยอดการรับชม 252,100,000 ครั้ง

3. Stranger Things 4 ยอดการรับชม 140,700,000 ครั้ง

4. Monster: The Jeffrey Dahmer Story ยอดการรับชม 115,600,000 ครั้ง

5. Bridgerton ซีซัน 1 ยอดการรับชม 113,300,000 ครั้ง

6. The Queen’s Gambit: Limited Series ยอดการรับชม 112,800,000 ครั้ง

7. Money Heist: Part 4 ยอดการรับชม 106,000,000 ครั้ง

8. Lupin: Part 1 ยอดการรับชม 99,500,000 ครั้ง

9. Money Heist: Part 5 ยอดการรับชม 99,200,000 ครั้ง

10. The Night Agent ซีซัน 1 ยอดการรับชม 98,200,000 ครั้ง

และภาพยนตร์ยอดนิยมตลอดกาล 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่

1. Red Notice ยอดการรับชม 230,900,000 ครั้ง

2. Don’t Look Up ยอดการรับชม 171,400,000 ครั้ง

3. The Adam Project ยอดการรับชม 157,600,000 ครั้ง

4. Bird Box ยอดการรับชม 157,400,000 ครั้ง

5. The Gray Man ยอดการรับชม 139,300,000 ครั้ง

6. We Can Be Heroes ยอดการรับชม 137,300,000 ครั้ง

7. Glass Onion: A Knives Out Mystery ยอดการรับชม 136,300,000 ครั้ง

8. Extraction ยอดการรับชม 135,700,000 ครั้ง

9. The Mother ยอดการรับชม 131,600,000 ครั้ง

10. Spenser Confidential ยอดการรับชม 129,100,000 ครั้ง