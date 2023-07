ไฮไลต์ Galaxy Z Flip5 และ Z Fold5 ก่อนเปิดตัวจริง พรุ่งนี้ (26 ก.ค. 66)

ส่องข้อมูลหลุดของ Samsung Galaxy Z Flip5 และ Galaxy Z Fold5 รุ่นใหม่ ก่อนเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked 2023 ที่เกาหลีใต 26 ก.ค. 2566

จากกรณีที่ซัมซุง (Samsung) จะมีการจัดงาน Galaxy Unpacked ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยไฮไลต์สำคัญของงานนี้คือ การเปิดตัว Samsung Galaxy Z Flip5 และ Samsung Galaxy Z Fold5 สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ล่าสุดของซัมซุง

และก่อนถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มีการรายงานจากเว็บไซต์ถึงภาพหลุด ภาพโปรโมต และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวกับการเปิดตัวมือถือจอพับรุ่นใหม่นี้

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมทุกข้อมูลหลุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่นี้ ก่อนเปิดตัวเป็นทางการ

Galaxy Z Flip5 จอนอกใหญ่กว่าเดิม

เริ่มต้นที่ Samsung Galaxy Z Flip5 สมาร์ทโฟนจอพับน้องเล็กที่เป็นไฮไลต์หลักในการโปรโมตงาน Galaxy Unpacked ครั้งนี้

ความน่าสนใจในครั้งนี้ คือ หน้าจอด้านนอก โดยมีข้อมูลหลุดออกมาว่า หน้าจอด้านนอกจะใหญ่ขึ้นเป็น 3.4 นิ้ว เพิ่มขึ้นจากรุ่น Galaxy Z Flip4 ที่มีขนาดเพียง 1.9 นิ้วเท่านั้น พร้อมกับมีภาพเปิดเผยการใช้งานหน้าจอด้านนอกที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ที่ใช้ได้มากสุดแค่ดูนาฬิกา ใช้ดูภาพขณะถ่ายภาพ หรือควบคุมการเล่นเพลงในแอปพลิเคชั่น Music Streaming

รวมถึงรองรับการใช้งานแบบ Flex Mode หรือการใช้งานแอปพลิเคชั่นโดยปรับขนาดให้พอดีกับหน้าจอพับโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีมาตั้งแต่ Galaxy Z Flip รุ่นก่อนหน้านี้

ขณะที่ส่วนอื่น ๆ จะยังคล้ายกับรุ่นเดิม ตั้งแต่ความจุแบตเตอรี่ 3,700 mAh, ขนาดความจำภายในเครื่อง เริ่มต้น 128GB, ความคมชัดกล้องหลัก 12 Megapixel พร้อมเลนส์มุมกว้างพิเศษ (Ultra-Wide) 12 Megapixel และความหนาของเครื่อง ทั้งขณะพับหน้าจอและกางหน้าจอที่ 15.1 มิลลิเมตร และ 6.9 มิลลิเมตร ตามลำดับ

Galaxy Z Fold5 ปรับดีไซน์ให้บางขึ้น

ตามมาด้วย Galaxy Z Fold5 สมาร์ทโฟนจอพับอีกหนึ่งรุ่นในตระกูล Galaxy Z Series ซึ่งจากข้อมูลที่หลุดออกมา พบว่า ส่วนใหญ่จะคล้ายกับ Galaxy Z Fold4 ทั้งขนาดหน้าจอนอก-หน้าจอหลัก ที่ 6.2 นิ้ว และ 7.6 นิ้วตามลำดับ

แต่สิ่งที่แตกต่างไป คือ ความหนาขณะพับหน้าจอ-กางหน้าจอ มีความบางลงเป็น 13.4 มิลลิเมตร และ 6.1 มิลลิเมตร ตามลำดับ จากเดิมในรุ่น Galaxy Z Fold4 ที่ความหนาขณะพับหน้าจออยู่ที่ 15.8 มิลลิเมตร และ 6.3 มิลลิเมตร ตามลำดับ

ส่วนสเป็กกล้อง ยังคล้ายเดิมทุกอย่างคือ กล้องหลัก ความละเอียด 50 Megapixel พร้อมกล้องเลนส์ Telephoto 10 Megapixel และเลนส์ Ultra Wide 12 Megapixel และกล้องเซลฟี่ 2 ตัว ความละเอียด 10 Megapixel บนหน้าจอด้านนอก และ 4 Megapixel ซ่อนในหน้าจอหลัก (Under Display)

แท็บเลต-อุปกรณ์เสริม จ่อเปิดตัวด้วย

นอกจาก Galaxy Z Flip5 และ Galaxy Z Fold5 ที่จะมีการเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked ครั้งนี้แล้ว ยังมีภาพปรากฎออกมาว่า จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ทั้ง Samsung Galaxy Tab S9 Series, Samsung Galaxy Watch 6 Series และ Samsung Galaxy Buds รุ่นใหม่

โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลือว่าจะเปิดตัวเพิ่มเติมนั้น ยังไม่มีข้อมูลออกมามากนักว่า สเป็ก-การออกแบบจะเป็นอย่างไร มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

เมืองไทยจัดอีเวนต์คู่ขนาน หน้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับประเทศไทย ทาง Samsung ประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมคู่กับการถ่ายทอดงาน Galaxy Unpacked 2023 จากประเทศเกาหลีใต้

นำทีมโดย ชมพู่-อารยา, แอฟ-ทักษอร, เต-ตะวัน, นิว-ฐิติภูมิ, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์, ก้อย-อรัชพร และ อิ้งค์-วรันธร พร้อมแฟชั่นโชว์และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : Samsung ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นี้ เวลา 18.00 น.

นอกจากนี้ Samsung ยังมีการเปิด Galaxy Experience Spaces พื้นที่ที่รวบรวมทุกประสบการณ์การใช้งาน Galaxy Ecosystem ทั้งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ และความสามารถต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 7 แห่งทั่วโลก และกรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็น 1 ใน 7 แห่งที่ได้รับเลือกให้จัด Galaxy Experience Spaces

สำหรับประเทศไทย จะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม-20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 โซน Central Court โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ Samsung ประเทศไทย เปิดให้ลูกค้า Galaxy ในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดสิทธิพิเศษสำหรับจองสิทธิเป็นเจ้าของ The New Galaxy รุ่นใหม่เป็นกลุ่มแรกของโลก และมอบสิทธิพิเศษสำหรับการเป็นเจ้าของ The New Galaxy รุ่นใหม่ ดังนี้

ฟรี ประกันจอแตก 2 ปี มูลค่าสูงสุด 19,990 บาท (เฉพาะ Pre-order)

โปรเพิ่ม มูลค่าสูงสุด 15,000.- ประกาศ ณ วันจอง (เฉพาะ Pre-order)

ฟรี เคส Clear Gadget มูลค่าสูงสุด 1,190 บาท (เฉพาะผู้ลงทะเบียน และ Pre-order)

โดย Samsung ประเทศไทย เปิดให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 6-26 ก.ค. 66 เวลา 17.59 น. ที่เว็บไซต์ samsung.com Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการ

