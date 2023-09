“เซ็นทรัลพัฒนา” โชว์วิสัยทัศน์บนเวที “Global Trend Summit Bangkok”

“เซ็นทรัลพัฒนา” โชว์วิสัยทัศน์บนเวทีเทรนด์ระดับโลก “Global Trend Summit Bangkok” ผ่าน Brand Purpose ที่ชัดเจน เป็น The Global Ecosystem for All ระบบที่สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน สังคม และประเทศ พร้อมเชื่อมโยงกับทั่วโลกอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 กันยายน 2566 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ How Central Pattana Lives Purpose กล่าวว่า ในยุคที่การดำเนินธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เพียงอย่างอย่างเดียว หากแต่คือการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างรอบด้าน

โดยอาศัยเรื่องของเทรนด์โลกเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญตัวแปรหนึ่งในการดำเนินงาน เป้าหมายของเราคือศูนย์การค้าต้องไม่ทำหน้าที่เป็นศูนย์การค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างเอ็นเกจเมนต์ให้คนเข้ามาอยู่ร่วมกัน และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ Local SMEs ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ให้มาอยู่ด้วยกันให้แข็งแรงขึ้น

“เราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว จำเป็นต้องสร้าง Ecosystem ร่วมกันในแต่ละจังหวัดที่เข้าไปลงทุนผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น หอการค้า และสมาคมต่าง ๆ โดยมีเรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชน คนและสังคมเข้ามาเป็นบริบทสำคัญในการดำเนินงาน”

ซึ่งจาก Brand Purpose ของ “เซ็นทรัลพัฒนา” “Imagining Better Futures for All จึงเกิดขึ้นเป็นกลยุทธ์แบบองค์รวมในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนรอบด้านขึ้น ภายใต้แนวคิด “The Ecosystem for All” รองรับไลฟ์สไตล์ 360 องศา ทั้ง Shop-Eat-Work-Play-Stay-Live และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่

1.PEOPLE ด้วย DNA ของการเป็นนักพัฒนา ดังนั้นจึงมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนา Stakeholder ทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ยั่งยืน และเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ด้วยการมุ่งสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น ไปจนถึงชุมชนโดยรอบ

2.PLACE หรือความมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วประเทศ หรือ “Place Making” ที่จะเชื่อมโยงผู้คนและโลกเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน มอบประสบการณ์ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์แบบ 360 องศา ที่ไม่ใช่แค่พื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่คือผู้สร้างสถานที่ที่เชื่อมโยงผู้คนและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ชีวิตจริง

3.PLANET สร้างความยั่งยืนขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอบโจทย์งานด้านสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ที่ดีขึ้น ภายใต้แผนงานเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่าแผน “Net Zero 2050” เพื่อเป็นแนวทางในความพยายามด้านความยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนเมื่อต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

นอกจากนี้เซ็นทรัลพัฒนายังเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่ให้บริการสถานีสถานี EV และยังมีการพัฒนาศูนย์การค้าในรูปแบบ Low Carbon Mall หรือศูนย์การค้าต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จะนำร่องเป็นแห่งแรกที่ศูนย์การค้า “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” มิกซ์ยูสแห่งใหม่ล่าสุดมูลค่ากว่า 6,200 ล้านบาท ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์การค้าแบบ Semioutdoor ด้วยการออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่ง ใช้ลมธรรรมชาติ 50% และการแยกขยะให้สามารถนำมารีไซเคิลได้ เป็นต้น

“ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะกลายมาเป็นต้นแบบของศูนย์การค้าประหยัดพลังงานในเครือเซ็นทรัลต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทรนด์โลกที่สำคัญ”

ดร.ณัฐกิตติ์กล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกวันนี้ธุรกิจไม่สามารถอยู่ได้ด้วยกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีวัตถุประสงค์ว่าเรา Stand for อะไร ถ้าไม่สามารถตอบตัวเอง ตอบลูกค้าได้ เราก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวได้

ดังนั้นหัวใจสำคัญที่ “เซ็นทรัลพัฒนา” นำมาใช้ในการดำเนินงานคือเรื่องของ Brand Purpose เชื่อม Ecosystem ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรในองค์กรถือเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการดำเนินงานสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน Imagining Better Futures for All ในอนาคต