Maybach S 580 e Top-End Luxury 11.2 ล้านบาท

คอลัมน์ : เวทีรถใหม่

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) คลอดโปรดักต์ใหม่ สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ Mercedes-Maybach S 580 e

ที่สำคัญ รุ่นนี้ประกอบในประเทศ แถมยังเป็นประเทศแรกที่ขึ้นไลน์ผลิตแบบ local production

แบรนด์ Maybach มีประวัติมายาวนาน ผลิตขึ้นภายใต้แนวคิด “The very best of the very best”

มาพร้อมขุมพลังแบบ plug-in hybrid ที่วิ่งได้ไกลกว่า 100 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน WLTP เหนือระดับ

ดีไซน์โดดเด่นทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวก

มอบประสบการณ์การขับขี่และการโดยสารที่ไร้ที่ติ มีโปรแกรม Mercedes-Maybach Lifestyle Concierge Service

ผู้ช่วยด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลก “Quinessentially” เสริมความเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของ Mercedes-Maybach ตลอด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกรถ

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทาง การจองร้านอาหารชั้นนำระดับโลก หรือการจัดงานเฉลิมฉลองสุดพิเศษ พร้อมให้สมาชิกได้ใช้เวลาอันมีค่ากับคนสำคัญอย่างไร้กังวล

ซึ่งบริการสุดพิเศษนี้ยังสามารถสะท้อนไปถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของ Mercedes-Maybach

Mercedes-Maybach S 580 e ตัวถังสีทูโทน (two-tone paint-obsidian black/high-tech silver)

รุ่นประกอบในประเทศ เปิดราคาจำหน่าย 11,200,000 บาท