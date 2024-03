มาแล้วข้อเสนอสุดว้าว “เอ็มจี” ในงานมอเตอร์โชว์ 2024

เอ็มจี จัดข้อเสนอพิเศษครบทุกรุ่นทุกรูปแบบการขับเคลื่อน พร้อมเปิดตัว 4 รุ่นไฮไลต์

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เอ็มจี เฉลิมฉลองแบรนด์ครบรอบ 100 ปี เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็น NEW MG CYBERSTER สปอร์ตโรดสเตอร์ไฟฟ้าแบบเปิดประทุน 2 ที่นั่ง รุ่นพวงมาลัยขวา NEW MG4 ELECTRIC แฮชต์แบ็กEV ที่ขับสนุกและเร้าใจ

ซึ่งเปิดตัวพร้อมกันมากถึง 3 รุ่น ทั้ง รุ่น STANDARD RANGE และ รุ่น LONG RANGE ที่ผลิตจากสายการผลิตในไทย และรุ่นที่มีสมรรถนะสูงอย่าง รุ่น XPOWER และสร้างสีสันให้ตลาดในกลุ่ม B-sedan ด้วย NEW MG5 PRO รถสปอร์ตคูเป้ซีดานที่ได้รับการปรับโฉมให้ดูโดดเด่นแตกต่างกว่าใคร เป็นโมเดลที่สะท้อนแนวทางการตลาดใหม่ที่ฉีกกรอบของ เอ็มจี พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์กับการนำ NEW MG MAXUS 7 ซึ่งเป็น E-MPV 7 ที่นั่งรุ่นใหม่ ไซซ์กลาง มาจัดแสดงและเปิด Pre-booking ให้คนไทยได้เป็นเจ้าของด้วยข้อเสนอพิเศษก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการเปิดแคมเปญและข้อเสนอเด็ดๆ ในงานมอเตอร์โชว์

สำหรับแคมเปญและข้อเสนอพิเศษสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า

(1) NEW MG ZS EV รถ SUV ไฟฟ้า ที่แจ้งเกิดตลาดอีวีในไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด กับ MG Smart Sales Package

ดอกเบี้ยพิเศษ 1.88%

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี MG HOME CHARGER พร้อมค่าติดตั้ง

ฟรี สาย V2L จำนวน 1 ชุด

รับประกันคุณภาพ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

เฉพาะรุ่นฉลองครบ 100 ปี ของการเป็น โกลบอลแบรนด์ ของ เอ็มจี กับ รุ่นพิเศษ MG ZS EV 100th Anniversary Special Edition ราคาเพียง 899,900 บาท

(2) NEW MG EP Plus รถสเตชันวากอนไฟฟ้าที่ครบทุกฟังก์ชันอีวี สมรรถนะดี ประหยัด คุ้ม

ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี MG HOME CHARGER พร้อมค่าติดตั้ง

รับประกันคุณภาพ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

(3) NEW MG ES รถสเตชันวากอนไฟฟ้าที่พร้อมเสิร์ฟความสะดวกสบายกับสไตล์ที่เรียบหรูทันสมัยและอเนกประสงค์

รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี MG HOME CHARGER พร้อมค่าติดตั้ง

ฟรี สาย V2L จำนวน 1 ชุด

รับประกันคุณภาพ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

แคมเปญและข้อเสนอพิเศษสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์พลังงานทางเลือก

(1) MG HS PHEV ปลั๊ก-อินไฮบริดเอสยูวี ที่เรียบหรู ดูพรีเมียม มาพร้อมกับ Exclusive Deal

ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 999,000 บาท หรือ เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 84 เดิอน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

รับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

พิเศษ! รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

(2) MG VS HEV สปอร์ตไฮบริดเอสยูวีกับประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและเร้าใจ ที่มีให้เลือก 2 ข้อเสนอพิเศษ

ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 754,000 บาท หรือ เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 72 เดิอน หรือ เอ็มจี ช่วยผ่อน นาน 10 เดือน มูลค่า 45,000 บาท (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

เฉพาะรุ่นฉลองครบ 100 ปี ของการเป็น โกลบอลแบรนด์ ของ เอ็มจี กับ รุ่นพิเศษ MG VS HEV 100th Anniversary Special Edition

ราคาเพียง 789,900 บาท

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

แคมเปญและข้อเสนอพิเศษสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน

(1) NEW MG5 สปอร์ตคูเป้ซีดานที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในเซกเมนต์ มาพร้อมหลากข้อเสนอพิเศษ

ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 72 เดือน หรือ ผ่อนเพียงวันละ 200 บาท หรือ เอ็มจี ช่วยผ่อน นาน 10 เดือน มูลค่า 20,000 บาท (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

รุ่นพิเศษ MG5 10th Anniversary Special Edition

เลือกรับดอกเบี้ย 1.88%

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

(2) MG ZS เอสยูวีรุ่นยอดนิยมของ เอ็มจี ที่ยอดขายทั่วโลกกว่า 1.06 ล้านคัน

ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 639,000 บาท หรือ เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 72 เดิอน หรือ เอ็มจี ช่วยผ่อน นาน 10 เดือน มูลค่า 30,000 บาท (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

เฉพาะรุ่นฉลองครบ 100 ปี ของการเป็น โกลบอลแบรนด์ ของ เอ็มจี กับ รุ่นพิเศษ MG VS HEV 100th Anniversary Special Edition

ราคาเพียง 659,900 บาท

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

(3) MG EXTENDER กระบะพันธุ์ยักษ์ที่ให้มากกว่าความแกร่ง มาพร้อมกับดีลพิเศษ Smart Choice

ดาวน์เริ่มต้น 3,100 บาท หรือ เอ็มจี ช่วยผ่อน นาน 12 เดือน เริ่มต้นวันละ 140 บาท หรือ เดือนละ 4,212 บาท (เลือกอย่างได้อย่างหนึ่ง)

ทุกรุ่นรับส่วนลดเพิ่มอีก 20%

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี

ฟรี ชุดพรมปูพื้น

นอกจาก แคมเปญที่มอบความคุ้มค่าแล้ว ยนตรกรรมของ เอ็มจี ยังสามารถตอกย้ำความมั่นใจทุกการขับขี่ โดยล่าสุดได้รับรางวัลการันตีคุณภาพและความนิยมจากเวที รถยอดเยี่ยมแห่งปี 2024 หรือ CAR OF THE YEAR 2024 จัดโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย รางวัล Best Sedan Under 1,500 CC กับ รุ่น NEW MG5 10TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION รางวัล Best EV Station Wagon กับรุ่น NEW MG ES รางวัล Best EV MPV กับรุ่น NEW MG MAXUS 9 และรางวัล Best CKD EV กับรุ่น NEW MG VS HEV