จับตาวาระ ครม.ทิ้งทวน ประยุทธ์ ก่อนเศรษฐา นั่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

จับตาวาระครม.ทิ้งทวน-นัดสุดท้าย ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ก่อน เศรษฐา-นายกเพื่อไทย เข้าปฎิบัติหน้าที่ คมนาคม รายงานความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน กระทรวงทรัพย์ฯ ชง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบให้นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายวโรทัย ไตรพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งข้อความผ่านกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลว่า ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวว่า “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเลื่อนพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30” นั้น

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ ในเบื้องต้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประสานกับสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเผยแพร่พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยในชั้นนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนประธานรัฐสภานำความขึ้่นกราบบังคมทูลฯ และเมื่อได้ทราบกำหนดการอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้สืื่อมวลชนทราบในโอกาสแรก

ทั้งนี้ ไม่ได้มีการ “เลื่อนพิธี” แต่อย่างใด จึงขอเรียนแจ้งและขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกท่านด้วยความขอบคุณยิ่ง

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง เช่น กระทรวงคมนาคม รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 30

คณะกรรมการประชารัฐฯ รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 และรายงานการสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ได้รับบริการทางสังคม ประจำปี พ.ศ.2565

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ 19 เรื่อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าน้ำตกพลิ้ว – เขาสระบาปบางส่วน ในท้องที่ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ….

พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกัดใต้ บางส่วน ในท้องที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ….

ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเชียงดาว ป่าแม่งัด และป่าแม่แตงบางส่วน ในท้องที่ตำบลบ้านเป้า และตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. …

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ พ.ศ. ….

กมช. เสนอร่างระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติการขยายระยะเวลาในการออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

กระทรวงการคลัง รายงานประจำปี 2565 ของกองทุนการออมแห่งชาติ

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกฎกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ.2541 พ.ศ. ….

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเร่งรัดออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอให้พิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางการพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ.2564

เรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นชอบถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 11

ศรชล. ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับหน่วยยามฝั่งเวียดนาม ในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

เรื่องที่คาดว่าจะเข้า ครม.ในวาระเรื่องเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม/จร 4 เรื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรอบท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชากองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 7

(ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 28)

ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (ASEAN Action Plan for Invasive Alien Species Management)

การรับรองร่างเอกสาร ASEAN-Japan New Environment Initiative “Strategic Program for ASEAN Climate and Environment (SPACE)” และร่างเอกสาร ASEAN-U.S. Environment and Climate Work Plan