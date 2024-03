ORN จับมือ BPS เสิร์ฟโซลูชั่น SMART HOME เสริมจุดขาย นำร่องคอนโดฯ 3 แห่ง

ORN จับมือพันธมิตร BPS พัฒนาสู่การเป็นที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ หรือสมาร์ทโฮม (Smart Home) นำร่อง 3 โครงการคอนโดมิเนียม Arise (เจริญเมือง), The Next (เจ็ดยอด) และ The Next (รวมโชค) เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร อำนวยความสะดวกลูกบ้าน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ เพิ่มมูลค่าโครงการ เสริมจุดขาย สร้างรายได้ประจำเพิ่มขึ้น

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ BPS เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เพื่อให้สิทธิ BPS ในการพัฒนา จัดหา และติดตั้ง ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)

รวมทั้งอุปกรณ์ Smart Home หรือผลิตภัณฑ์ให้บริการสำหรับบ้านเบอร์ 5 แก่โครงการต่าง ๆ ของอรสิริน โดยเริ่มนำร่องที่โครงการแนวสูง ได้แก่ โครงการ Arise (เจริญเมือง), The Next (เจ็ดยอด) และ The Next (รวมโชค)

โดย บมจ.บีพีเอส เทคโนโลยี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีในการสื่อสารและพลังงาน พร้อมทั้งมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และเป็นบริษัทจัดการพลังงานไทย สามารถออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G, จานดาวเทียม, CCTV และ Solar Rooftop อีกทั้งมีบริการสินเชื่อบ้าน GO GREEN ร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ไว้รองรับ สินเชื่อต้นทุนทางการเงินที่ต่ำสำหรับลูกบ้านอีกด้วย

“ORN มุ่งมั่นกลยุทธ์พัฒนาที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน ด้วยการออกแบบฟังก์ชั่นและนวัตกรรมการอยู่อาศัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกบ้านทุกโครงการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบบต่าง ๆ ภายในบ้าน อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบพลังงาน หรือระบบควบคุมต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ การอยู่อาศัยยุคใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างจุดเด่นของโครงการ ผลักดันยอดขายและสร้างรายได้ประจำเพิ่มขึ้น สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มั่นใจว่า BPS จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการของกลุ่มบริษัท อรสิรินฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายอรรคเดชกล่าว

นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ประธานบริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ BPS กล่าวว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการดูแลด้านการพัฒนา จัดหา และติดตั้ง ระบบไฟเบอร์ออปติกเพื่อการสื่อสาร FTTx รวมทั้งอุปกรณ์ Smart Home หรือผลิตภัณฑ์ให้บริการสำหรับบ้านเบอร์ 5 ทำให้มั่นใจว่าโครงการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมใน MOU ครั้งนี้ จะเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของลูกค้าได้

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทด้วยการหาพันธมิตร เพื่อมาต่อยอดทางธุรกิจให้มีความหลากหลาย และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ BPS ที่ต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจในนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด One Stop Service ของการเป็น Green Home Solution นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ต่อไปในอนาคต