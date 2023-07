มิเนเร่ เริ่มใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลเป็นรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทย

น้ำแร่มิเนเร่ เปิดตัวขวดรักษ์โลกผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล หรือ rPET เป็นรายแรกของตลาดน้ำดื่มในประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย จาก อย. ไทย และสหรัฐฯ จำหน่ายขวดละ 13 บาท

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า เรามุ่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ Good for You ที่สร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ และ Good for the Planet ที่ขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา การเปิดตัวขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ ประเทศไทย ในการออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ของเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้ และลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ระดับโลกในการขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกันสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

เจ้าแรกในตลาดน้ำดื่มไทยใช้ขวด rPET

ด้านนางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เผยว่า ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET มีขนาดปริมาตรสุทธิ 0.75 ลิตร เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการแยก ย่อย หลอม จนเป็นขวดรักษ์โลก rPET ที่ได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจาก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย และตัวเม็ดพลาสติกได้มาตรฐานจาก อย.สหรัฐฯ เราผลิตออกมาเป็นขวดใหม่ที่สะอาดใสไร้สิ่งเจือปน ทั้งนี้การออกแบบให้ทุกส่วนของผลิตภัณฑ์แบรนด์มิเนเร่ ทั้งขวด ฝา และฉลากสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% แล้ว ซึ่งจำหน่ายในราคาขวดละ 13 บาท

“ในปีนี้ มิเนเร่นำร่องใช้ขวด rPET เป็นรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทย ซึ่งถือเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของมิเนเร่ โดยเมื่อเทียบกับขวดที่ผลิตจากพลาสติกผลิตใหม่ ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ใช้พลังงานน้อยกว่าประมาณ 80% และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 24% และในปี 2566 นี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย จะช่วยชุบชีวิตขวดพลาสติกหรือลดปริมาณขยะพลาสติกได้มากกว่า 1,200 ตัน หรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของวาฬ 7,000 ตัว

นางสาวนาริฐากล่าวต่อว่า กลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการผลักดันเรื่องการจัดเก็บขวด PET ใช้แล้วอย่างถูกต้อง ผ่านการทำงานในฐานะสมาชิกเครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หรือ PRO-Thailand Network โดยทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

จับมือเซเว่น-GC YOUเทิร์น เก็บขวดพลาสติกลับคืน

พร้อมกันนี้ยังได้จับมือกับเซเว่น อีเลฟเว่น และ GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ดำเนินโครงการ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” โดยตั้งถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่เพื่อเก็บขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค ส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิลเพื่อนำไปทำความสะอาด ย่อย หลอม ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และขึ้นรูปกลายเป็นขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET ที่ปลอดภัยใสสะอาด

ซึ่งหวังว่าทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพาโลกไปต่ออย่างยั่งยืนได้ เพียงนำขวดพลาสติกใช้แล้วซึ่งไม่จำเป็นต้องแบรนด์ของมิเนเร่ มาหยอดถังขยะรีไซเคิลที่เซเว่นอีเลฟเว่น 50 สาขาในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566