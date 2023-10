เปิดรายชื่อคนไทยใน 500 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งโลกแฟชั่น ปี 2023

มาย ภาคภูมิ, อาโป ณัฐวิญญ์, ใหม่ ดาวิกา และ ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเดอะมอลล์ ถูกเพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ในรายชื่อ 500 ผู้ทรงอิทธิพลในโลกแฟชั่น ปี 2023 หรือ “BoF 500” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดย “Business of Fashion”



วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นประจำของทุกปีที่ “Business of Fashion” สื่อด้านแฟชั่นชื่อดังระดับโลกจะประกาศ 500 รายชื่อผู้ทรงอิทธิพลในโลกแฟชั่น หรือ “BoF 500” หลังจากก่อตั้งรางวัลนี้มาตั้งแต่ปี 2013 เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าบุคคลเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงบันเทิงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนักธุรกิจ นายแบบ นางแบบ ดีไซนเนอร์ บรรณาธิการ ไปจนถึงผู้บริหารต่าง ๆ

ที่ผ่านมามีบุคคลที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยถูกบรรจุให้เป็นสมาชิกของ BoF 500 แล้ว ประกอบด้วย ฐากูร พานิชกุล (2013), ทศ จิราธิวัฒน์ (2014), ฟอร์ด กุลวิทย์ เลาสุขศรี (2015), ชฎาทิพ จูตระกูล (2017), ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ (2018) และ ลิซ่า blackpink (2022)

โดยในปี 2023 นี้ มีบุคคลผู้มีชื่อเสียงจากประเทศไทยถูกเพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ของ BoF 500 ด้วยเช่นกัน ได้แก่ มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ สองนักแสดงจากค่าย Be On Cloud, ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ และ ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเดอะมอลล์

สำหรับ มาย-ภาคภูมิ และ อาโป-ณัฐวิญญ์ 2 นักแสดงจากภาพยนตร์ “แมนสรวง” และ “KinnPorsche The Series” แห่งค่าย Be On Cloud ที่ดังไกลระดับโลก นอกจากนี้ทั้งคู่ยังเป็น House Ambassador ของดิออร์ (Dior) ประจำประเทศไทย และอาโปยังเป็น Friend of the Maison คนแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเพียเจย์ (Piaget) ด้วย

ส่วน ใหม่ ดาวิกา ก็เป็นถึง Fruends of Gucci และ Friend of Bulgari นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของคนไทย ที่ได้รับตำแหน่งสำคัญ และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

Advertisement

โดย มาย-ภาคภูมิ และ อาโป-ณัฐวิญญ์ พร้อมด้วย ใหม่ ดาวิกา ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองที่จัดโดย Business of Fashion ณ โรงแรม Shangri-La Hotel ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา