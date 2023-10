รู้จัก SCBX NEXT TECH เทคคอมมิวนิตี้ใหม่ใจกลางกรุง

“สยามพิวรรธน์” ผนึกกำลัง “SCBX” สร้าง “SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX” เทคคอมมิวนิตี้ใจกลางกรุงเทพฯ ตั้งเป้าเป็นพื้นที่ผลักดันเทคอีโคซิสเต็มในไทย

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า สยามพารากอนเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็น Top of Mind ของทั้ง ชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาโดยตลอด

ทั้งยังเป็นแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีผู้คนมาเยือนกว่าวันละ 1.2–1.5 แสนคนต่อวัน หรือกว่า 50 ล้านคนต่อปี ซึ่งสยามพารากอนได้ทรานส์ฟอร์มสู่การเป็น “The World of Tomorrow“ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติ

“ในวันนี้สยามพารากอนได้ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การลงทุน และโซเชียลมีเดีย สร้าง “SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX” เทคคอมมิวนิตี้เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต เปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้ผู้คนทุกวัยที่สนใจโลกดิจิทัล ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาตนเองภายใต้แนวคิด “Smarter, Better, Richer”

สนองนโยบายภาครัฐในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมภูมิปัญญาและศักยภาพและความสามารถของคนไทยให้มีการพัฒนาตนเองและสังคมสู่ความยั่งยืนและมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียต่อไป”

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SCBX ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สยามพารากอนเชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่ม SCBX ตลอดจนการมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน มีแรงบันดาลใจในเรื่องของเทคโนโลยีที่ตรงกัน จนกลายมาเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในวันนี้

“SCBX มีเป้าหมายสำคัญในการนำพาองค์กรสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทิศทางใหม่ของโลก เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน

ซึ่งความร่วมมือ SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX ในการสร้างพื้นที่ SCBX NEXT TECH ให้กลายเป็นเทคคอมมิวนิตี้แห่งโลกอนาคต นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างขององค์กรขนาดใหญ่ในการลงมือทำความคิดให้กลายเป็นภาพจริงที่จับต้องได้ โดยเราหวังว่า SCBX NEXT TECH จะเป็นศูนย์กลางของเทคคอมมิวนิตี้ชั้นนำของประเทศต่อไป”

SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX เกิดจากการผนึกกำลังระหว่างสยามพารากอนและพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมากกว่า 10 องค์กร และพันธมิตรในเทคอีโคซิสเต็มกว่า 100 องค์กร เช่น Connex, DEPA, JIB, looloo tech x Samitivej , SiamSandbox , Synnex, Techsauce, AIS และ ONESIAM SuperApp ฯลฯ

เพื่อสร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้ผู้สนใจโลกดิจิทัล นำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลในเรื่องต่าง ๆ มีการสอนอาชีพ สอนการลงทุนให้เกิดขึ้นในหลากหลายแพลตฟอร์ม อีกทั้งมีเวิร์กช็อปและกิจกรรมเป็นประจำทุกวันที่ให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้เทรนด์ล่าสุดของดิจิทัลสาขาต่าง ๆ จากวิทยากรและองค์กรชั้นนำในประเทศและจากต่างประเทศ

ภายในพื้นที่จะนำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ได้แก่ Dev Connect, Blockchain Web3 & Fintech, New Tech, Health Tech, Gamer’s Guild, AI Arena, และ Social Co-Creators

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ SCBX NEXT STAGE สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบสัมมนา เวิร์กชอป ซึ่งสามารถรองรับคนได้ถึง 300 คน รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยเปิดตัวดิจิทัลอาร์ทจากผลงานของ มิเกล เชอวาลิเยร์ (Miguel Chevalier) ศิลปินชาวฝรั่งเศสมาร่วมสร้าง interactive ดิจิทัลอาร์ทในรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน

“การเปิด SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX เทคคอมมิวนิตี้เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต เป็นการพลิกโฉมธุรกิจศูนย์การค้าและรีเทล เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคต เป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของสยามพารากอนในการทรานส์ฟอร์มสู่ The World of Tomorrow” นางชฎาทิพกล่าวทิ้งท้าย