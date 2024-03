GMM SHOW ส่งเทศกาลดนตรี Rock on The Beach บุกภาคตะวันออก

GMM SHOW บุกภาคตะวันออก ส่ง Rock on The Beach เทศกาลดนตรีร็อกแบรนด์ใหม่ สร้าง Music tourism ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ หนุนท่องเที่ยว-เพิ่มรายได้ท้องถิ่น

วันที่ 4 มีนาคม 2567 หลายปีที่ผ่านมา ถ้าพูดถึงภาคตะวันออกของไทย เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทะล ภูเขา ถ้ำ หรืออุทยาน แต่อีกไม่นานนี้ ภาคตะวันออกกำลังจะมีแหล่งเช็กอินใหม่เกิดขึ้น เมื่อผู้นำในการจัดเทศกาลดนตรีในประเทศไทย อย่าง GMM SHOW (จีเอ็มเอ็ม โชว์) เดินหน้าจัด “Chang Music Connection presents Rock on The Beach” เทศกาลดนตรีร็อกแบรนด์ใหม่ ณ หาดแหลมเจริญ ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2024 นี้ พร้อมกับสร้างปรากฏการณ์ Sold Out บัตร 12,000 ใบ ตั้งแต่ 3 นาทีแรกที่เปิดจำหน่าย

ดังนั้น งานนี้นอกจากจะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ชาวร็อก แบบใกล้ชิด ติดริมทะเลแล้ว ยังพร้อมเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ ที่ช่วยสร้าง Music Tourism ให้เกิดขึ้นในภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น และทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เติบโตไปพร้อมกัน

จาก Big Data สู่เทศกาลดนตรีใหม่

สำหรับเหตุผลที่ GMM SHOW เดินหน้าจัดเทศกาลดนตรีร็อกในพื้นที่ที่ภาคตะวันออก ยุทธนา บุญอ้อม Senior Executive Vice President – Showbiz หน่วยงาน GMM SHOW บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด เปิดเผยว่า เป็นเพราะ Big Data ด้านการตลาด ที่ GMM SHOW เก็บรวบรวมมานานหลายปี ชี้ให้เห็นว่า ผู้คน หน่วยงานราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ ในภาคตะวันออก พร้อมเปิดรับการจัดเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่น

ส่วนเหตุผลที่เลือกปักหมุด หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่แรก เพราะเห็นว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการจัดเทศกาลดนตรีร็อก และมีศักยภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลักหมื่นคนได้ อาทิ การเดินทาง ที่พัก และร้านอาหารที่สะดวกสบาย รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกมากมาย ที่พร้อมเติมเต็มทริปชมเทศกาลดนตรีของทุกคนให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด

ครั้งแรกกับประสบการณ์ร็อกริมทะเล

เมื่อข้อมูลด้านการตลาด ชี้ว่าชาวระยองยินดีต้อนรับการจัดเทศกาลดนตรีร็อกแบรนด์ใหม่ สิ่งที่ GMM SHOW คิดและลงมือทำ คือ การนำจุดเด่นของระยอง อย่าง ‘ทะเล’ มาผสมผสานกับความชำนาญของ GMM SHOW จนเกิดเป็น Chang Music Connection presents Rock on The Beach เทศกาลดนตรีร็อกริมทะเล ครั้งแรกในไทย ที่จะมาสร้างภาพจำใหม่ให้ชาวร็อก กับการใส่ชุดสบาย ๆ มากระโดดบนพื้นทราย ได้ทั้งความมันสุดเหวี่ยง และความผ่อนคลาย ในเวลาเดียวกัน

โดยงานนี้ แม้จะได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลดนตรีร็อกใหม่แกะกล่อง แต่การันตีคุณภาพด้วยแบรนด์ โปรโมเตอร์ ที่เข้าใจคอดนตรีร็อก อย่าง GFest (จีเฟส) มาดูแลการจัดงานในทุกขั้นตอน ผู้เข้าชมงานมั่นใจได้เลยว่า จะได้สัมผัสประสบการณ์ดนตรีร็อกที่สนุกถูกใจ และเต็มอิ่มไปกับโปรดักชั่นแสง สี เสียง ตามมาตรฐานของ GMM SHOW

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Chang Music Connection presents Rock on The Beach ได้สร้างปรากฏการณ์ Sold Out ขายบัตรหมดทั้ง 12,000 ใบ ในเวลาเพียง 3 นาที ซึ่งนับว่าเป็นการเน้นย้ำทั้งในเรื่องคุณภาพการจัดงานของ GFest และการเป็นเทศกาลดนตรีร็อกริมทะเลครั้งแรกในไทย ที่ใคร ๆ ก็อยากไปสัมผัสด้วยตัวเอง

Rock on The Beach ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากประสบการณ์ทางดนตรีที่ตั้งใจจะมอบให้ทุกคนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ GMM SHOW ตั้งใจให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน คือ “การสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น” ดังนั้น สำหรับงาน Chang Music Connection presents Rock on The Beach ทาง GMM SHOW ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในหลาย ๆ ขั้นตอน

เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ตั้งแต่ปีที่แล้ว การศึกษาหาข้อมูล รับฟังฟีดแบ็ก ปรับแก้งาน ตลอดจนออกแบบงาน วางแผนการจราจร เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่มาทำงานร่วมกัน ช่วยโปรโมตร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง รวมถึงการนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นอีกมากมาย มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ภายในงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุด

ซึ่งหัวใจสำคัญในการจัดเทศกาลดนตรีของ GMM SHOW คือ เราจะให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่ก่อนเสมอ และทุกงานที่เราจัด จะต้องเปิดประโยชน์กับท้องถิ่นนั้น ๆ ให้มากที่สุด เราเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะจัดเทศกาลดนตรีประจำท้องถิ่นได้ไม่ต่างจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จัดงาน ทีมโปรดักชั่นที่มีความสามารถ สภาพแวดล้อมที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือแม้แต่ศิลปินไทยที่มีสามารถดึงดูดชาวต่างชาติได้

ดังนั้น งาน Chang Music Connection presents Rock on The Beach ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จึงพยายามทำงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิด Music Tourism Economy ในท้องถิ่นให้ได้ และค่อย ๆ เติบโตขึ้นสู่ระดับภูมิภาคตะวันออก ระดับประเทศ และระดับอินเตอร์เนชั่นแนล

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า Chang Music Connection presents Rock on The Beach จะสร้างรายได้หมุนเวียนในจังหวัดระยองได้กว่า 40 ล้านบาท และมีสัดส่วนผู้เข้าร่วมงานเป็นคนพื้นที่จังหวัดระยอง 40% และนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่น ๆ ประมาณ 60%

นายยุทธนกล่าวเพิ่มเติมว่า Chang Music Connection presents Rock on The Beach เป็นเทศกาลดนตรีร็อก ที่ GMM SHOW จะจัดต่อเนื่องทุกปี โดยจะพัฒนาให้ดีขึ้น และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เป็นงานที่สร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภาคตะวันออกได้อย่างแท้จริง

มาสัมผัสประสบการณ์ร็อกริมทะเล กับ Chang Music Connection presents Rock on The Beach 2024 ด้วยตัวคุณเอง ณ หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2024 นี้