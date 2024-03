ตลาดความงามไทยโตแตะ 2.58 แสนล้าน กลุ่มสกินแคร์นำโด่ง

อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย เผยตลาดความงามไทยปี 2566 โตแตะ 2.58 แสนล้าน กลุ่มสกินแคร์-ดูแลเส้นผม-ช่องปาก นำโด่ง ขณะที่กลุ่มน้ำหอมแผ่วลง คาดภายในปี 2027 อุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตที่ 6% ต่อปี หรือแตะ 580 พันล้านดอลลาร์

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดความงามโลกปี 2023-2027 อุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกมีมูลค่ารวม 427 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ 6% ต่อปี หรือแตะตัวเลข 580 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027

โดยปัจจุบันตลาดความงามไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 258,275 ล้านบาท เติบโต 11.6% โดยแบ่งเป็นสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม 50,277.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% และกลุ่มสินค้าทั่วไป 175,880.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.55%

ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มสกินแคร์ 41.78% กลุ่มดูแลเส้นผม 15.20% กลุ่มดูแลสุขภาพช่องปาก 11.41% และกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยลงคือกลุ่มน้ำหอมที่มีสัดส่วนอยู่เพียงแค่ 3.75%

ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่สูง ทำให้งานแสดงสินค้าความงามแบบ B2B อย่าง Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2024 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

จึงกลายเป็นงานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์เชิงกลยุทธ์สำหรับทั้งกลุ่มซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์ ผู้ซื้อ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สนใจเข้าถึงโซลูชั่นใหม่ ๆ ในการพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดี

สำหรับงาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2024 ในครั้งนี้ จะมีพื้นที่จัดงานกว่า 22,000 ตารางเมตร โดยมีผลิตภัณฑ์ความงามร่วมงานกว่า 1,500 แบรนด์ และคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานแสดงสินค้ากว่า 14,000 คน จากนานาประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ออสเตรเลีย, จีน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, โปรตุเกส, ไต้หวัน และอีกมากมาย

เช่นเดียวกับแบรนด์ความงามชั้นนำของประเทศไทย ที่ยืนยันการเข้าร่วมจัดแสดงในปีนี้อย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น KARMARTS PCL. (LIP IT, Cathy Doll, Brow it, Reunrom, Skylab, Sweet Café, Jejuvita), BETTER WAY (THAILAND) CO., LTD. (MISTINE), DO DAY DREAM PCL. (SNAILWHITE, OXE’CURE) ฯลฯ รวมไปถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารความงามชั้นนำ ที่ให้การยืนยันอีกมากมาย

นอกจากนี้ ในงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2024 ยังมีความพิเศษที่จัดแสดงขึ้นพร้อมกับงาน ProPak Asia งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย นับเป็นการจัดงานเชิงกลยุทธ์ที่มีจุดหมายเดียวกันเพื่อความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเชิงธุรกิจระหว่างทั้งสองงาน

“โดยพื้นที่จัดแสดงของงานในปีนี้ ได้ถูกจองแล้วกว่า 86% นับเป็นความพร้อมที่ตอกย้ำการเติบโตของตลาดความงามอาเซียนได้เป็นอย่างดี”

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีการตอบรับจากผู้แสดงสินค้าและแบรนด์ต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ราย โดย 57% มาจากต่างประเทศ และมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 13,255 ราย เพิ่มขึ้นถึง 78% เมื่อเทียบกับการจัดงานครั้งก่อนหน้า





จึงทำให้พิสูจน์ได้ว่า Cosmoprof CBE ASEAN เป็นอีเวนต์ของโอกาสในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่เติบโตก้าวกระโดดในเวลาไม่กี่ปี และตอบโจทย์กับทั้งบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ