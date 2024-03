โฮมโปร ผนึก SCGC เปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลก มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน-Net Zero

โฮมโปร-เอสซีจีซี ลงนามบันทึกความร่วมมือรักษ์โลกด้วยการเปิดตัว “เครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลก” ผลิตจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้เเล้วเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โฮมโปรร่วมกับเอสซีจีซี ลงนามบันทึกความร่วมมือรักษ์โลกด้วย Circular Product เปิดตัว “เครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลก” ผลิตจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ขับเคลื่อนการรีไซเคิลระบบ Closed-loop” หรือ “First Retailer Making Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for Closed-loop Circular Appliances Collaboration with SCGC” ด้วยการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วให้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลระบบปิดอย่างครบวงจร เปลี่ยนเป็น Green Polymer เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

ทั้งนี้ สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่า ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมผสานความเชี่ยวชาญกับพันธมิตรด้วยการนำพลาสติกรีไซเคิลจากโครงการ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” มาพัฒนาเป็นสินค้ารักษ์โลก (Circular Product) สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตอบสนองวัตถุประสงค์ Make Every Change for Better Life

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือโฮมโปร เปิดเผยถึงที่มาของการทำ MOU ครั้งนี้ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โฮมโปรในฐานะผู้นำเรื่องบ้าน และเอสซีจีซี ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน และผู้เชี่ยวชาญด้าน Green Polymer ได้ผนึกกำลังเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

ซึ่งมีการเปิดตัวเมื่อช่วงปลายปี 2566 และได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ทำให้ทั้ง 2 บริษัทได้เดินหน้าขยายขอบเขตความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการดำเนินการแปรสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว เพื่อสร้างทรัพยากรใหม่ที่มีมูลค่าในรูปแบบ Closed-loop

ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม โดยโฮมโปรจะเป็นผู้จัดหาและคัดแยกประเภทพลาสติกใช้แล้วจากโครงการ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” ให้แก่ SCGC เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็น Green Polymer คุณภาพสูง ไปผลิตเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีการร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ เป็นสินค้ารักษ์โลกซึ่งจำหน่ายช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ด้านนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า เป็นมิติใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่สามารถรีไซเคิลพลาสติกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้วเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่

โดยนำความเชี่ยวชาญด้าน Green Polymer และ Green Solution มาผนึกกำลังร่วมกับโฮมโปร ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรีไซเคิลในรูปแบบ Closed-loop กับผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประเทศไทยที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065”





“ด้วยระบบการรีไซเคิลดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเปลี่ยนผ่านวัตถุดิบที่ไม่ทำให้เกิดของเสีย และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลายเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่า ที่สำคัญคือ โฮมโปรและเอสซีจีซี ได้ผสานความเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนกระบวนการที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน” นายวีรพันธ์กล่าวสรุป