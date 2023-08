เปิดไลน์อัพศิลปิน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566” 2-6 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์

ททท. ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566” 2-6 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศิลปิน-นักร้อง-กิจกรรมเพียบ พี่เบิร์ด PARADOX PALMY Paper Planes ก็มา ททท.เชื่อโกยรายได้ 80-100 ล้านบาท

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 จะเป็นกิจกรรมการตลาดที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไทยตลอดทั้งปี จากการสร้างรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคในประเทศไทย ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมฯ

โดยงานในปี 2566 นี้ ททท. นำเสนอความมหัศจรรย์ของเมืองไทยผ่าน 9 โซนกิจกรรม ประกอบด้วย 5 โซนหมู่บ้านภูมิภาค และประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 4 โซนกิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้

โซนที่ 1 : AMAZING THAILAND

ไฮไลต์ประกอบด้วยจุดถ่ายรูป Theme Area : Delightful Destinations รังสรรค์มวลบุปผาเป็นแผนที่ประเทศไทยถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยว Unseen new chapters โดย Comm. Arts x RakDok, LED Box

โซนที่ 2 : หมู่บ้านภาคตะวันออก “สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก”

นำเสนอแนวคิด “Love Ea(s)t All Around” ชูจุดเด่นอาหารถิ่น เช่น ก๋วยเตี๋ยวกั้ง ทอดมันกระวาน หมูชะมวง เส้นจันท์ผัดปู น้ำมะปี้ด ไอติมมะยงชิด และจุดแลนด์มาร์กถ่ายภาพ 360 องศา อาทิ เกาะขายหัวเราะ จ.ตราด, ทุ่งโปรงทอง จ.ระยอง นอกจากนี้ พบขบวนศิลปิน อาทิ ว่าน วันวาน, เอิ๊ต ภัทรวี, สินเจริญ บราเธอร์ส, ต้น ธนษิต, DOUBLEBAMM

โซนที่ 3 : หมู่บ้านภาคกลาง “Trendy C2 ภาคกลาง”

สัมผัสประสบการณ์ Trendy Camping กับคาราวานรถ Air Stream / รถบ้าน ดื่มด่ำวัฒนธรรมอันลึกซึ้งในโซนสาธิตของศิลป์แผ่นดินนำเสนองานหัตถศิลป์ที่หาชมได้ยาก โดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ และโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) และส่งท้ายความสนุกในภาคกลางกับการแสดงจากศิลปิน ซัน และ ฟอร์ม จากยุ้งข้าวเรคคอร์ด, วง PAUSE, บอนซ์ นดล, เบลล์ วริศรา

โซนที่ 4 : หมู่บ้านภาคเหนือ ชวนต๊ะต่อนยอนสัมผัส “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ”

ชิมอาหารเหนือหาทานยาก อาหารฟิวชั่น มิชลินเชียงใหม่ พร้อมผ่อนคลายที่ กาดนวด กับกิจกรรมนวดสปา และเพลิดเพลินสินค้า Handicraft และกิจกรรม DIY ที่ ซะป๊ะคราฟท์ นอกจากนี้ยังมี ซุ้มเย็นใจ๋ รวบรวมร้าน ชา กาแฟ โกโก้ คราฟท์โซดา หรือเครื่องดื่มที่ผลิตจากภาคเหนือ ตกแต่งสไตล์ Glamping จำนวน 12 ร้าน และ คัวฮักคัวฮอม OTOP แหล่งรวมสินค้า OTOP ส่งตรงจากภาคเหนือ

โซนที่ 5 : หมู่บ้านภาคใต้ “หรอยแรงแหล่งใต้”

ลิ้มลองอาหารปักษ์ใต้แท้ ๆ ก่อนเพลิดเพลินการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นและประยุกต์ ประกอบฉากสุดอลังการบนจอ LED อาทิ โนรา, มวยไชยา ลิเกฮูลู และพลาดไม่ได้กับ TAT Department Store “ห้างททท.” รวบรวมดีลสุดพิเศษจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาให้ได้เลือกซื้อเฉพาะงานนี้

โซนที่ 6 : หมู่บ้านภาคอีสาน “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน”

เสิร์ฟความแซ่บ ‘20 จานดัง’ ภาคอีสาน เช่น ตำกระเทย สาเกต จ.ร้อยเอ็ด อังแกบบอบ จ.สุรินทร์ เนื้อแห้ง 100 ปี จ.อำนาจเจริญ, ’20 จานแซ่บ’ แกะกล่องอาหารสุดแซ่บที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เช่น ไก่กระเต็ด จ.นครราชสีมา ข้าวปุ้นน้ำนัว จ.นครพนม ส่งท้ายความแซ่บกับการแสดงม่วนซื่นโฮแซว อาทิ ขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟ การแสดงผีตาโขน หมอลำหุ่นกระติ๊บ หุ่นเต้น ดนตรีโฟล์คอีสาน โปงลางกาฬสินธุ์

โซนที่ 7 : พันธมิตรท่องเที่ยวไทย

พบกับบูธจากพันธมิตรต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สมาคมสายการบินประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA) และชมรมพันธกิจเพื่อคนพิการ

โซนที่ 8 : เวทีกลาง

จัดเต็มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตลอด 5 วัน พบการแสดงเชิงวัฒนธรรมจาก 5 ภูมิภาค เช่น การแสดงนาฎมวยไทยและคีตะมวยไทย, การแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์, วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง, รำวงเพชรบุรี, ทิฟฟานี่ คาบาเร่ต์โชว์, โขนและโนรา , โนราใต้ x นาฏลายเจิงเหนือจากคณะเทพศรัทธา , การแสดงล้านนาจากคณะสกุลจันทร์ , วงดนตรีประยุกต์นิศาเทวา , ฟีโน่ เดอะ ระนาด มือระนาดรางแก้วไฟวิบวับ

พร้อมการแสดงจากศิลปิน เช่น เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์, เป๊ก ผลิตโชค , Paper Planes, เนเน่ พรนับพัน, เจ เจตริน, PARADOX, PALMY, New Country, Sarah Salola, Monica, FLI:P, 4MIX, Yes Indeed, เพียว เดอะวอยซ์, อ้อม รัตนัง, หนุ่ย นันทกานต์, เป๊กกี้ ศรีธัญญา, รัสมี อีสาน โซล, ลิเกฮีโร่ คณะสองเทพบุตรสุดที่รัก, การแสดงหมอลำใจเกินร้อย (แอน อรดี x บอย ศิริชัย), เอกชัย ศรีวิชัย, ท่องเที่ยวไปกับเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์ x ธัช กิตติธัช, หลุยส์ สรวิชญ์ ฯลฯ

โซนที่ 9 : TAT Net Zero

นำเสนอเรื่องราว The Nature Tourism, Amazing Thailand, เที่ยวได้ให้ด้วย, The Journey of Low Carbon Experience นำเสนอเรื่องราวโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CF-Hotels) และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards : TTA)

นางฐาปนีย์ กล่าวว่า ททท. ตั้งเป้าหมายว่างานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 41 จะมีจำนวนผู้ร่วมงาน 80,000-100,000 คน ตลอดระยะเวลาจัดงานจากการจับจ่ายภายในงาน และมีอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 800 บาท/คน และรวมถึงการซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวต่าง ๆ สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 80-100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566” ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย