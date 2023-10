Holiday Pastry เซ็นทรัลเวิลด์ ลิ้มรสอาหารหลายสัญชาติ ในธีมเที่ยวรอบโลก

Holiday Pastry “The Dining Room” ของสองหนุ่ม “ไท้-วสุวัส คูหาเปรมกิจ” และ “อิน-สาริน รณเกียรติ” ในคอนเซ็ปต์ “Creative Dining Destination” ย้อนสู่โรงแรมใจกลางมหานครนิวยอร์กในยุคอาร์ตเดโคช่วงทศวรรษ 1920 เที่ยวรอบโลกไปกับอาหารหลากหลายสัญชาติ ที่ชั้น 7 โซน โซนเอเทรียม เซ็นทรัลเวิลด์

หลังประสบความสำเร็จจากการเปิด “Holiday Pastry Flagship Store” ที่เจริญนครไปเมื่อปี 2565 วันนี้สองหนุ่ม “ไท้-วสุวัส คูหาเปรมกิจ” และ “อิน-สาริน รณเกียรติ” พร้อมพา Holiday Pastry ขยายสาขาใหม่สู่เซ็นทรัลเวิลด์ กับคอนเซปต์ “Creative Dining Destination” ย้อนสู่โรงแรมใจกลางมหานครนิวยอร์กในยุคอาร์ตเดโคช่วงทศวรรษ 1920

Holiday Pastry ที่เซ็นทรัลเวิลด์มาในชื่อ Holiday Pastry “The Dining Room” เกิดจากความชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก และอยากนำความทรงจำกลับมาถ่ายทอดเป็นอาหารรวมทั้งขนมให้เพื่อนฝูงได้ลิ้มลอง เพียงได้กินก็เหมือนท่องเที่ยวไปทั่วโลก “Travel the World Through Dishes”

โดยแต่ละเมนูมีเรื่องราวและประสบการณ์ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจ จนเกิดเป็นร้านขนมกับร้านอาหารที่อยู่ภายในร้านเดียวกัน นำเสนออาหารร่วมสมัยจากหลากหลายสัญชาติในรูปแบบ All-Day Dining ตั้งแต่มื้อสายไปจนถึงมื้อค่ำกว่า 100 เมนู

สไตล์การตกแต่งของ Holiday Pastry “The Dining Room” ใช้โทนสีเหลืองสะท้อนถึงช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก มาในบรรยากาศที่จะพาทุกคนย้อนไปยังล็อบบี้โรงแรมใจกลางมหานครนิวยอร์กยุคอาร์ตเดโคในทศวรรษ 1920 ราวกับหลุดไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง “The Grand Budapest Hotel” ของ “Wes Anderson” ผู้กำกับชื่อดัง ภายในพื้นที่ 150 ตารางเมตร บนชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์

ท่องเที่ยวทั่วโลกกับอาหารหลายสัญชาติ

Holiday Pastry มีตั้งแต่เมนูทานเล่น อาทิ “Bread & Butter Experiment” เนยรสคาวหวานที่เสิร์ฟพร้อมขนมปังบริยอชซิกเนเจอร์และโตเกียวมิลค์เบรด, “A Tomato from the Garden”สลัดมะเขือเทศสดสอดไส้ด้วยริคอตต้าวิปและบัลซามิกรีดักชัน, “Salmon YUM YUM!” ยำแซลมอนแบบใหม่ที่เพิ่มมิติให้มีความสนุกขึ้น เสิร์ฟแซลมอนในซอสและองค์ประกอบในจานแบบแยกกัน

ยังมีเมนูยอดนิยมจาก Holiday Pastry Flagship Store ที่เจริญนคร อย่าง “Roasted Crispy Pork Risotto” ข้าวหมูกรอบในสไตล์ริซอตโต้ ที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันในน้ำสต็อกไก่ และเพิ่มบัตเตอร์นัทสควอชครีม เพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้น จากนั้นท็อปด้วยหมูกรอบหนังฟูที่ร้านใช้เทคนิคเฉพาะย่างจนกรอบ หอมเครื่องเทศ พร้อมราดด้วยซอสคาราเมลแอปเปิลรีดักชัน

หรือจะเป็นซิกเนเจอร์ “Egg & Hen in Truffle Sauce” เสิร์ฟเป็นสะโพกไก่ที่ย่างจนหนังกรอบ กินกับไข่กวนและขนมปังบริยอช ราดด้วยซอสทรัฟเฟิลครีมเข้มข้น

ต่อด้วย “Pesto with Grilled Pork Neck & Jeaw Paste” กับการรังสรรค์เมนูทวิสระหว่างตะวันตกกับเมนูแบบไทยได้ในรูปแบบสปาเก็ตตี้เพสโต้ เสริ์ฟคู่คอหมูย่างที่หมักกำลังดี เนื้อนุ่มเด้ง และน้ำจิ้มแจ่วในรูปแบบเพสมาให้ทานควบคู่กัน

จานหวานซิกเนเจอร์

สำหรับของหวานก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “O.M.G. Pie” ต้นตำรับขายดีประจำ Holiday Pastry ที่ผิวสัมผัสกรอบด้านนอก แต่ด้านในอัดแน่นด้วย Dulce de Leche ที่เป็นคาราเมล ตามด้วยเลเยอร์ของวานิลลาคัสตาร์ด และแป้งตุอีล

“Beach Vibes” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความทรงจำเมื่อไปเที่ยวทะเล เสิร์ฟในรูปแบบตะกร้าปิกนิค ประกอบด้วยเอิร์ลเกรย์เค้ก พีชสด ผลไม้ เมอแรงก์และ กรานิต้าเสาวรส มะพร้าวคาราเมลและโฟม หรือจะเป็น “The Best French Toast Ever” บริยอชเนยคาราเมล คัสตาร์ดวานิลลาจากมาดาร์กัสการ์ และเอสพูม่ามอลต์

“Brooklyn Chocolate Mousse” มูสดาร์กช็อกโกแลต 70% รสเข้มข้น แทรกด้วยชิฟฟอนช็อกโกแลตเค้ก และช็อกโกแลตเมอแรงก์คุกกี้เพื่อเพิ่มรสสัมผัส ส่วนด้านบนโปะฟรอสติ้งครีมชีสวิปเนื้อเบา

“Berry Garden” ชวนนึกถึงการเดินเก็บผลไม้ในช่วงซัมเมอร์ เบสรสชาติด้วยสตรอเบอร์รี ตามด้วยความสดชื่นของโหระพา มีสตรอเบอร์รีมูส สตรอเบอร์รีสด และสตรอเบอร์รีครัมเบิล ส่วนด้านบนเป็นมาสคาร์โปนชีสและสตรอเบอร์รีเจลลี หยดน้ำมันโหระพาอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมสดชื่น

ตั้งเป้าเติบโต 300%

ไท้-วสุวัส Co-Founder และ Brand Director บริษัท เดอะ ฮอลิเดย์ จำกัด กล่าวว่า Holiday Pastry สร้างชื่อจากร้านขนมออนไลน์และเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 3 ปีก่อน จากการเล็งเห็นช่องว่างของตลาดร้านขนมในประเทศไทย ที่ยังมีผู้เล่นหลักไม่กี่ราย และยังขาดความหลากหลายเมื่อเทียบกับเมืองระดับโลกอย่าง นิวยอร์ก ลอนดอน โซล และซิดนีย์

นอกจากนี้ ร้านขนมที่มีส่วนใหญ่ยังเป็นร้าน Specialty ที่เน้นขายเฉพาะขนมอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงมีไอเดียว่าอยากปั้นแบรนด์ร้านขนมที่เป็น The One and Only นำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย

เราเริ่มต้นจากการเปิดร้านออนไลน์ เน้นขายผ่านเดลิเวอรี เพราะเปิดตัวในช่วงโควิด-19 พอดี แต่เราก็มีแผนธุรกิจที่วางไว้อย่างชัดเจนภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2568 ไท้ วสุวัส กล่าว

ปี 2564 เราจะเน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และเน้นสร้างผู้ติดตามบนช่องทางออนไลน์ ต่อมาในปี 2565 จะเน้นเรื่องสร้างภาพจำให้แบรนด์ชัดและแข็งแรงขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของในอนาคต จึงตัดสินใจเปิด Flagship Store ก่อนที่ปี 2566 จะเพิ่มทางเลือกเมนูที่หลากหลายทั้งคาวหวานกว่า 100 เมนู

จากนั้นปี 2567 จะเริ่มขยายสาขา พร้อมไป Collaboration กับแบรนด์ระดับโลก และแตกแบรนด์เพิ่ม สู่ปี 2568 เราจะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายธุรกิจ Food Retail พร้อมแตกแบรนด์ลูก และธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม ไท้-วสุวัส กล่าว

ด้าน อิน สาริน กล่าวเสริมว่า Holiday Pastry รายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดปีละ 100% โดยกลยุทธ์ที่เป็นแกนหลักของเราคือ “3C” ประกอบด้วย “Customer Experiences” เน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า “Care for the quality” ใส่ใจในคุณภาพทั้งในเรื่องคุณภาพและรสชาติ และ “Creativity & innovativeness” ชูความคิดสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมมาต่อยอด

ความท้าทายของธุรกิจของอาหารและขนม “Food is Fashion” ธุรกิจอาหารก็เหมือนแฟชั่น มีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น นอกจากฟังเสียงผู้บริโภค ต้องตามเทรนด์ให้ทันและมีมูฟเมนต์ใหม่ที่ฉับไวเสมอ อิน สาริน กล่าว

สำหรับเป้าหมายในอนาคตของ Holiday Pastry ไท้ วสุวัส กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าหลักของ Holiday Pastry เป็นคนไทย 60% ชาวต่างชาติ 40% โดยฐานลูกค้าที่เรามองไว้ คือ กลุ่มครอบครัว และนักท่องเที่ยว

ดังนั้น แผนธุรกิจอีก 3 ปีข้างหน้า คือ อยากให้ Holiday Pastry เป็นมากกว่าแบรนด์ร้านอาหารและขนม แต่เป็น Food Retail ที่พร้อมต่อยอดธุรกิจในกลุ่มอาหารและขนมไปสู่การแตกแบรนด์ใหม่ พร้อมนำเข้าแบรนด์อาหารหรือขนมจากต่างประเทศมาเปิดในไทย ไปจนถึงการแตกไลน์สินค้าภายใต้ Holiday Pastry

ทั้งนี้ คาดว่า ปี 2566 Holiday Pastry จะทำยอดขายแตะ 100 ล้านบาท โดยตั้งเป้าว่าธุรกิจจะเติบโต 300% ภายใน 3 ปี ไท้ วสุวัส กล่าว