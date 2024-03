ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รับไม้ซีอีโอ PTTGC คนใหม่ แทนคงกระพัน อินทรแจ้ง

ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ขึ้นแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายคงกระพัน อินทรแจ้ง มีผล 13 พ.ค.2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567.นายคงกระพัน อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหนังสือแจ้ง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอชื่อ นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ที่จะไปดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ประวัติ ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

ผู้ที่จะมารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) แทน นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ในวันที่ 13 พ.ค.2567

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

Master of Science (Chemical Engineering).

Oregon State University, Oregon, U.S.A.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร IMD – TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD, Switzerland

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตร Director’s Legal Liabilities, Ethical Leadership. for new Era and High Performing Board & Board Effectiveness ปี 2021 (In-house Programs จัดอบรม โดย GC) หลักสูตร Director Certification Program (DCP).รุ่น 165/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 11 แห่ง

1.ประธานกรรมการ บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จํากัด

2.ประธานกรรมการ GC Ventures America Corporation

3.ประธานกรรมการ Vencorex Holding

4.ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corporation

5.กรรมการ และ President PTTGC International (Netherlands) B.V.

6.กรรมการ NatureWorks LLC

7.กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

PTTGC International Private Limited

8.กรรมการและกรรมการผู้จัดการ PTTGC America Corporation

9.กรรมการ และ President & CEO, PTTGC America LLC

10.กรรมการและกรรมการผู้จัดการ GC International Corporation

11.กรรมการและ Chairman of Risk and Audit Commitee and Chairman of Executive Commitee, Emery Oleochemicals UK Limited

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)

1 ต.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงาน International Business Operations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2562 – 1 พ.ย. 2564 กรรมการและกรรมการบริหาร Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

1 ต.ค. 2562 – 1 พ.ย. 2564 กรรมการและกรรมการบริหาร Emery Specialty Chemicals: Sdn. Bhd.

21 ก.ย. 2560 – 21 พ.ย. 2562 กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

23 ม.ค. 2561 – 14 ต.ค. 2562 ประธานกรรมการ

บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

2 มี.ย. 2560 – 9 พ.ย. 2562 กรรมการ

18 ก.พ. 2559 – 14 ต.ค. 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

11 เม.ย. 2559 – 30 ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากัด

1 ม.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

3 ก.ย. 2560 – 31 ม.ค. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี โบโอเคม จำกัด

25 พ.ย. 2559 – 26 ก.ค. 2560 กรรมการ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด 13 ม.ค. 2554 – 14 ก.ค. 2560 กรรมการ Myriant Corporation

1 ก.พ. 2559 – 28 ก.พ. 2560 กรรมการ PTTGC International





Private Limited 1 ก.พ. 2559 – 28 ก.พ. 2560 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงาน ปฏิบัติการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค) จํากัด