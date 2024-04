เปิดอินไซต์ Gen Z ทำไมชอบช็อป “สินค้าแฟชั่น” ออนไลน์ ?

“ช้อปปี้” เผยผลสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ Gen Z พบ 73% ให้ความสนใจ “สินค้าแฟชั่น” ด้าน “กางเกงช้าง-กระโปรงเทนนิส-กระเป๋าเดินทาง” ขึ้นแท่นคำค้นหายอดฮิตหมวดแฟชั่น พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ช้อปปี้แฟชั่น ส่งฟรีทุกออร์เดอร์” เอาใจนักช็อป

วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช้อปปี้ (Shopee) และบริษัทวิจัยข้อมูลเชิงลึก Kantar ร่วมกันจัดทำรายงานการสำรวจ The Future of Shopping: Engaging Generation Z Shoppers in the Digital Era เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักช็อป Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่หลายแบรนด์ให้ความสนใจ และมีบทบาทสำคัญต่อการช็อปปิ้งออนไลน์

โดยรายละเอียดของผลการสำรวจจากรายงานฉบับดังกล่าวเป็นดังนี้

นักช็อป Gen Z คำนึงถึงการค้นคว้าข้อมูลสินค้า การรีวิวและการสาธิตสินค้า ความไว้วางใจจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งข้อมูลทางด้านราคาก่อนตัดสินใจซื้อ

68% ของนักช็อป Gen Z เยี่ยมชมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

79% ของกลุ่ม Gen Z มีความไว้วางใจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการช็อปปิ้งออนไลน์ เนื่องจากมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาพร้อมประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ราบรื่น รวมถึงการบริการลูกค้าที่ดีและวิธีการชำระเงินที่สะดวกสบายยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักช็อป Gen Z ในไทยให้ความสำคัญ

74% ของนักช็อป Gen Z ค้นหาสินค้า และสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มเดียว เพราะได้รับประสบการณ์จากการส่องรีวิว ควบคู่ไปกับการบริการลูกค้าที่ดี ทำให้นักช็อปกลุ่มนี้มีความพึงพอใจในแง่ประสบการณ์ก่อนและหลังซื้อสินค้าเป็นอย่างดี

50% ของนักช็อป Gen Z ที่เข้าไปค้นหาสินค้าบนโซเชียลคอมเมิร์ซ ตัดสินใจซื้อสินค้าบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแทน

77% ของนักช็อป Gen Z เลือกช่องทางช็อปปิ้งบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีฟีเจอร์ความบันเทิง และมีส่วนร่วมผ่านการไลฟ์สตรีม และวิดีโอสั้น เพื่อช่วยให้นักช็อปสามารถติดตามและรับชมคอนเทนต์ของครีเอเตอร์คนโปรดได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เช่น ฟีเจอร์ Shopee Video ที่สามารถรีวิวสินค้าแบบ 360 องศา เป็นต้น

นอกจากนี้ รายงานระบุด้วยว่า 73% ของนักช็อป Gen Z ในไทย ให้ความสนใจ “สินค้าแฟชั่น” ซึ่งช้อปปี้เล็งเห็นพฤติกรรมการช็อปปิ้งกับสินค้าในหมวดหมู่นี้ และมองว่ากลุ่มนักช็อป Gen Z ถือเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองในกลุ่มสินค้าแฟชั่น

โดยพฤติกรรมการซื้อสินค้าบนช้อปปี้ของนักช็อป Gen Z ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ที่น่าสนใจเป็นดังนี้

แฟชั่นไอเทมที่ได้รับความนิยมในหมู่นักช้อป Gen Z ได้แก่ เสื้อเชิ้ต, กางเกงยีนส์ขายาว และนาฬิกา

กางเกงช้าง, กระโปรงเทนนิส, กระเป๋าเดินทาง เป็นคำค้นหายอดฮิตในหมวดหมู่แฟชั่น

สร้อยข้อมืออัญมณี, รองเท้ากีฬา, กระเป๋าผ้าแคนวาส ถือเป็น 3 สินค้าแฟชั่นมาแรง บน Shopee Video

นายการัน อำบานี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า Gen Z ถือเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่เติบโตมาพร้อมกับโลกออนไลน์ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่เพียงเฉพาะในไทยแต่ในระดับโลก

“ช้อปปี้มุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์และบริการให้ผู้ใช้งานอย่างราบรื่น ปลอดภัย และมอบความสนุกไปพร้อม ๆ กัน และหวังว่าการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ จะสามารถตอบสนองผู้ใช้งานของเราให้อย่างดีที่สุด”

ล่าสุด ช้อปปี้ เปิดตัวแคมเปญ “ช้อปปี้แฟชั่น ส่งฟรีทุกออร์เดอร์” ช็อปได้ทุกลุค แต่งได้ทุกสไตล์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักช็อป Gen Z สายแฟชั่นในเรื่องความคุ้มค่าและการอัพเดตเทรนด์