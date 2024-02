เซ็นทรัล เล็งปรับรูปแบบ go! Lifestyle Mall

เซ็นทรัลรีเทล เล็งปรับโมเดลศูนย์การค้า go! Lifestyle Mall หลังทดลองแล้วยังไม่ปัง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เซ็นทรัลรีเทล หรือ CRC กำลังศึกษาการปรับโมเดล go! Lifestyle Mall ศูนย์การค้าที่วางคอนเซปต์รองรับผู้บริโภคระดับแมสกลุ่มครอบครัว เปิดสาขานำร่องในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2565 แต่ผลตอบรับยังไม่น่าพอใจนัก

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ค้าปลีกไทยที่ยังท้าทายและมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้ปีนี้บริษัทต้องปรับการใช้งบฯ อย่างเข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการลงทุนใหม่และการลงทุนต่อเนื่องในโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่

โดย go! Lifestyle Mall ซึ่งทดลองสาขานำร่องในนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องมีการปรับรูปแบบในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

“แนวกลยุทธ์ของเรา คือ การทดลองทำโปรเจคหลายโปรเจคเพื่อทดลองเจาะกลุ่มหรือตลาดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ พร้อมกับประเมินผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องว่าโครงการใดไปได้หรือต้องปรับปรุง ซึ่ง go! Lifestyle Mall นี้เป็นกลุ่มที่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่”

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์การค้า go! Lifestyle Mall นั้นเป็นโมเดลค้าปลีกที่เซ็นทรัลรีเทล ต่อยอดมาจากธุรกิจในเวียดนาม วางโพซิชั่นเป็นศูนย์การค้าสำหรับครอบครัว และเน้นขยายสาขาเจาะลึกลงไปในระดับอำเภอ

ภายจะยังไม่มีพื้นที่เช่า แต่จะมีกลุ่มร้านค้าแบรนด์ go! ของเครือเซ็นทรัลเอง อย่าง ไฮเปอร์มาร์เก็ต go! MARKET ร้านสินค้าวาไรตี้ go! WOW และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เน้นการจำหน่ายแบบเงินผ่อน go! POWER นอกจากนี้ยังมี & Joy ร้านอาหารนานาชาติ และ Sunday สนามเด็กเล่นในร่ม รองรับกลุ่มครอบครัวที่มีลูกเล็ก

โดยเมื่อปี 2565 เซ็นทรัลรีเทลประกาศเปิด go! Lifestyle Mall สาขาแรกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และขยายอีก 3 สาขาภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ สาขาอำเภอท่าศาลา, สาขาอำเภอร่อนพิบูลย์ และสาขาอำเภอปากพนัง