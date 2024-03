เครื่องบิน เศรษฐา ขัดข้อง ต้องใช้เครื่องพาณิชย์ที่ฝรั่งเศส ไปเมืองคานส์

เศรษฐา เผย เครื่องบินขัดข้อง ต้องต่อเครื่องบินพาณิชย์บินแทนไปกับการ์ดฝรั่งเศสสองคน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่เมืองคานส์

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น X ว่า “เช้านี้ ผมมีกำหนดการเดินทางไปเมือง คานส์ครับ แต่บังเอิญเครื่องบินของเราขัดข้อง ผมตัดสินใจขึ้นเครื่องพาณิชย์ที่ฝรั่งเศสไปกับการ์ดฝรั่งเศสกันสองคนครับ”

“แต่ไม่เป็นไรครับ งานต้องมาก่อน เพราะงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (MIPIM 2024) The Global Urban Festival เป็นงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก มีผู้นำจากประเทศต่าง ๆ ราว 22,500 ราย และมีผู้นำภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนจากทั่วโลก กว่า 6,500 รายมาร่วม ถือเป็นงานสำคัญที่เราพลาดไม่ได้

ซึ่งผมจะกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “better infrastructure in an age of risk, scarcity and emergency” จะแสดงวิสัยทัศน์แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่งานด้วยครับ”





ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกำหนดการของนายเศรษฐา จะต้องเดินทางออกจากท่าอากาศยาน Orly กรุงปารีสในเวลา 07.00 น. ไปยังเมืองนีซ โดยเที่ยวบินพิเศษ ที่ TG8843 และเดินทางถึงท่าอากาศยาน Nice Côte d’Azur เมืองนีซ เวลา 09.05 น. จากนั้นไปเมืองคานส์ โดยรถยนต์ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงาน MIPIM 2024 และเยี่ยมชมนิทรรศการ