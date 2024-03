ปรากฎการณ์ บุฟเฟต์พรีเมี่ยม Copper@เกษร อัมรินทร์

เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วกับ Copper Beyond Buffet บุฟเฟต์ขวัญใจมหาชน ที่ได้รับความนิยมมาตลอด 8 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเกษรอัมรินทร์ Copper Beyond Buffet ได้จัดงานฉลองความสำเร็จ พร้อมเปิดตัวสาขาใหม่ ที่สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ ด้วยการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับ World-class ขยายการบริการ สร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าให้เป็น Food Destination ของเมืองไทย

งานเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนการเป็นร้านบุฟเฟต์นานาชาติระดับพรีเมี่ยมอันดับหนึ่งของเมืองไทย ด้วยการมอบประสบการณ์แบบ Total Experience ยกระดับสร้างประสบการณ์สุดพิเศษในการรับประทานอาหารทุกมิติ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง การตกแต่งร้าน และการบริการที่เหนือระดับ

เริ่มกันที่เมนูอาหาร พิเศษสุด ๆ แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน เพราะทาง Copper Beyond Buffet ได้ร่วมมือกับเชฟระดับ World-class รังสรรค์เมนูสุดพิเศษ ด้วยเทคนิคระดับโลกที่เชฟมิชลินสตาร์ใช้ปรุงเสิร์ฟในร้านระดับ Fine Dining รวมไปถึงเมนูอาหารที่มีให้เลือกมากกว่า 150 เมนู มาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองในรูปแบบ All You Can Eat

โดยได้จับมือกับคู่ค้า บริษัทผู้ผลิตและจัดส่งวัตถุดิบที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เช่น S-Pure แบรนด์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารเกรดพรีเมี่ยมอันดับหนึ่งด้านคุณภาพ จากเครือเบทาโกร Foodiva ผู้นำเข้าเนื้อเกรดพรีเมี่ยมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

โดยมีเครือข่ายกับฟาร์มชั้นนำระดับโลกมากมาย Makro ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับหนึ่งในประเทศไทย คู่คิดทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และ Qfresh ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากทั่วโลกมาผสานกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย

ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวก็เป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก มีมูลค่ารวม 50 ล้านบาท เช่น เตาย่างเนื้อจากอเมริกาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความสุกของเนื้อได้อย่างแม่นยำ เตาอบ Combi Oven ที่เชฟระดับมิชลินสตาร์เลือกใช้ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท สามารถควบคุมความร้อน ระดับความชื้น ทำให้อาหารได้มาตรฐาน

ตู้ไอศกรีมมาตรฐานระดับโลก มูลค่ากว่า 7 แสนบาท เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความเย็นได้คงที่ นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าเครื่องล้างจานมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนี เพื่อให้จานทุกใบสะอาด ปลอดเชื้อ 100%

ส่วนตกแต่งทาง Copper Beyond Buffet ได้ร่วมมือกับทีมสถาปนิกผู้ออกแบบร้านอาหารระดับ Fine Dining เพื่อสร้างบรรยากาศสุดหรูหรา ให้การรับประทานอาหาร ไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็ดูสวย ดูดีทุกมุมมอง เรียกได้ว่าเป็นความพิถีพิถัน ความใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียด เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการนั่นเอง

ใครที่อยากไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแบบนี้ก็สามารถไปได้เลยที่ Copper Beyond Buffet ชั้น 3 ศูนย์การค้า Gaysorn Amarin เปิดจองล่วงหน้า ในวันที่ 25 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป โดยสำหรับรอบการใช้บริการวันที่ 27 มีนาคม-16 เมษายน 2567 จะมาพร้อมกับ Exclusive Menu ที่จะได้พบในช่วง Grand Opening สาขาใหม่เท่านั้น

สำหรับราคาสาขาใหม่แห่งนี้ หากเป็นช่วง Weekday วันจันทร์-วันศุกร์ เริ่มต้นท่านละ 1,499 บาท ช่วง Weekend วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มต้นท่านละ 1,599 บาท และโปรโมชั่น Hungry Hub Beyond Finest Package ราคาเริ่มต้น 2,249 บาท เป็นแพ็กเกจพิเศษเสิร์ฟเมนูระดับ Luxury มีทั้งหมด 14 แพ็กเกจ





อย่างไรก็ตาม พิเศษสุด ๆ Copper Beyond Buffet ได้จัดโปรโมชั่น สุดคุ้ม 8.8 จองมาทานจำนวน 8 คนขึ้นไป ลูกค้าคนที่ 8 จ่ายเพียง 8 บาทเท่านั้น (เฉพาะแพ็กเกจราคาปกติ 1,359 บาท วันธรรมดา ที่สาขา The Sense Pinklao เท่านั้น) จัดจุใจ ฟินไปยาว ๆ 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 25 พ.ค. 67 โดยสามารถสอบถามเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ที่ LINE @copperbeyondbuffet